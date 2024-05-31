Суд признал Трампа виновным в уголовном деле: сможет ли он участвовать в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп все еще может баллотироваться в президенты. Конституция США устанавливает несколько требований к кандидатам, включая отсутствие ограничений на основе характера или судимости. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, неясно, как осуждение Дональда Трампа может повлиять на исход выборов. Но, если он одержит победу, во главе Белого дома впервые окажется осужденный преступник. Дональд Трамп не сможет помиловать себя в случае переизбрания, потому что дело возбуждено государственными, а не федеральными прокурорами.

Однако по двум федеральным делам Трамп теоретически в случае переизбрания мог бы приказать Министерству юстиции прекратить рассмотрение дел.

Стоит отметить, Дональд Трамп был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за молчание об их сексе. Приговор будет оглашен 11 июля.

Экс-президент обвинил прокуратуру и суд в предвзятости и выполнении политического заказа действующего президента США Джо Байдена.

Обвинения касаются 130 000 долларов в виде платежей, которые компания Трампа совершила его тогдашнему адвокату Майклу Коэну. Тот заплатил эту сумму от имени Трампа, чтобы не дать порноактрисе Сторми Дэниелс обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с Трампом десять лет назад. Трамп отрицает факт этой встречи.

Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли бы помочь его сопернику на выборах 2016 года.

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