Как понимать заявления Трампа о бомбардировках Москвы и Пекина: что обращает на себя внимание

Претендующий на возвращение в Белый дом Дональд Трамп заявляет, что будь он президентом США в 2022-м, когда РФ открыто вторглась в Украину, он бы бомбил Москву. А, если бы Китай вторгся на Тайвань – бомбил бы Пекин. В России по этому поводу началась истерика среди пропагандистов, а также размышления, что это – лишь предвыборная риторика, которая рассчитана на "ястребов" среди американских избирателей. Интересно, что заявление Трампа прозвучало на фоне призывов Украины и ряда ее союзников к действующей Администрации Байдена разрешить бить по территории РФ американским вооружением. О чем говорят эти заявления и призывы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украинский вопрос – остро звучит на выборах президента США

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что заявления потенциальных кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий касаемо завершения войны в Украине – не что иное, как элемент предвыборной борьбы.

"И решение о возможном разрешении Украине бить по территории РФ (с предоставлением соответствующего вооружения), и обещания Трампа, в случае чего, "бомбардировать Москву и Пекин" — это всё вписывается в предвыборный контекст. Украинский вопрос – остро звучит на выборах президента США. И это, с одной стороны, наше общее достижение. Но с другой – мы должны четко сформулировать свое видение, использовать ситуацию в своих интересах", – отмечает Евгений Магда.

Он также обращает внимание на активизацию сопартийницы и недавней соперницы Трампа в праймериз – Никки Хейли. Она призвала поддерживать Трампа, подчеркнув, что будет голосовать за него.

"Это показательный факт, – считает эксперт. – Возможно, Хейли рассчитывает на пост вице-президента в случае победы Трампа. Интересно, как на это станет отвечать команда Байдена".

Трамп намного жестче Байдена

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассуждает так:

"Безусловно, Трамп более решительный, чем Байден. Я не представляю, как Байден отдал бы приказ на уничтожение иранского генерала Сулеймани. А Трамп в свое время это сделал. Известно также, что Трамп под конец своей каденции хотел оставить в наследство Байдену войну в Северной Корее. Но его тогда отговорили".

Нет сомнений, продолжает эксперт, что Трамп намного жестче Байдена, Администрация которого очень долго принимает решения, в том числе важнейшего плана, в ракурсе российско-украинской войны.

"Не зря Путин открыто говорит, что Байден как президент для него куда комфортнее Трампа, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Напомню, что президент Трамп жестко боролся с диктаторскими режимами. Он ввел много торговых ограничений по отношению к тому же Китаю. При Трампе диктаторские режимы чувствовали себя гораздо более неуютно, чем при Байдене. Тот же Иран при Трампе продавал нефти в разы меньше. Так что я считаю, что с вероятным возвращением Трампа в Белый дом, ситуация для РФ может стать куда хуже, чем сейчас".

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