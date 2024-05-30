Как понимать заявления Трампа о бомбардировках Москвы и Пекина: что обращает на себя внимание

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Кравцев Сергей
Претендующий на возвращение в Белый дом Дональд Трамп заявляет, что будь он президентом США в 2022-м, когда РФ открыто вторглась в Украину, он бы бомбил Москву. А, если бы Китай вторгся на Тайвань – бомбил бы Пекин. В России по этому поводу началась истерика среди пропагандистов, а также размышления, что это – лишь предвыборная риторика, которая рассчитана на "ястребов" среди американских избирателей. Интересно, что заявление Трампа прозвучало на фоне призывов Украины и ряда ее союзников к действующей Администрации Байдена разрешить бить по территории РФ американским вооружением. О чем говорят эти заявления и призывы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что заявления потенциальных кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий касаемо завершения войны в Украине – не что иное, как элемент предвыборной борьбы.
Он также обращает внимание на активизацию сопартийницы и недавней соперницы Трампа в праймериз – Никки Хейли. Она призвала поддерживать Трампа, подчеркнув, что будет голосовать за него.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассуждает так:
Нет сомнений, продолжает эксперт, что Трамп намного жестче Байдена, Администрация которого очень долго принимает решения, в том числе важнейшего плана, в ракурсе российско-украинской войны.
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Ігор
сегодня, 10:29
Трамп швидко вирішить юдейсько-путинську кризу. Саме тому наша корумпована хунта краде так, ніби їй лишилось всього кілька днів.