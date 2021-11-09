Суд США заблокировал указ Байдена по вакцинации работников частных компаний

Федеральный апелляционный суд США заблокировал указ администрации Байдена, согласно которому работники американских компаний с не менее 100 сотрудниками должны вакцинироваться против COVID-19 или проходить тестирование еженедельно. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Соответствующий указ должен вступить в силу 4 января, однако суд ссылается на его "серьезные законодательные и конституционные" нарушения.

Байден (фото из открытых источников)

Блокировка наступила через два дня после того, как администрация Байдена обнародовала указ. Его немедленно встретили судебным иском от губернаторов-республиканцев и других, утверждавших, что это превысило юридические полномочия администрации.

Однако, согласно заявлениям чиновников, распоряжения по вакцинации работников частных компаний не выходили за пределы чрезвычайных полномочий Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) по безопасности на рабочем месте. Согласно данным OSHA, правило распространяется на 84,2 миллиона работников в 1,9 миллиона работодателей в частном секторе.

Напомним, отсутствие президентов Китая и России – Си Цзинпиня и Владимира Путина на климатическом саммите COP26 в Глазго вызвало критику со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого Дома назвал климатические изменения в мире большой проблемой, к которой России и Китаю нет дела. Климатические изменения в мире не сильно беспокоят Россию и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Говоря о Китае Байден отметил, что невозможно претендовать на роль мирового лидера, закрывая глаза на главные вызовы, которые стоят перед планетой. Решение Си Цзиньпина отказаться от участия в саммите президент США назвал "большой ошибкой". Примерно в таком же ключе Байден высказался и о лидере России Владимире Путине, отметив, что в РФ хватает проблем, связанных с климатическими колебаниями. Дикая местность в России горит, но как решить эту проблему, какие шаги нужно предпринимать президент России не спешить говорить.

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