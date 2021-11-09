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Суд США заблокировал указ Байдена по вакцинации работников частных компаний

Соответствующий указ должен вступить в силу 4 января, однако суд ссылается на его "серьезные законодательные и конституционные" нарушения

сегодня, 03:40
Автор:

Ольга Чародий
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Федеральный апелляционный суд США заблокировал указ администрации Байдена, согласно которому работники американских компаний с не менее 100 сотрудниками должны вакцинироваться против COVID-19 или проходить тестирование еженедельно. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Соответствующий указ должен вступить в силу 4 января, однако суд ссылается на его "серьезные законодательные и конституционные" нарушения.

Суд США заблокировал указ Байдена по вакцинации работников частных компаний

Байден (фото из открытых источников)

Блокировка наступила через два дня после того, как администрация Байдена обнародовала указ. Его немедленно встретили судебным иском от губернаторов-республиканцев и других, утверждавших, что это превысило юридические полномочия администрации.

Однако, согласно заявлениям чиновников, распоряжения по вакцинации работников частных компаний не выходили за пределы чрезвычайных полномочий Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) по безопасности на рабочем месте. Согласно данным OSHA, правило распространяется на 84,2 миллиона работников в 1,9 миллиона работодателей в частном секторе.

Напомним, отсутствие президентов Китая и России – Си Цзинпиня и Владимира Путина на климатическом саммите COP26 в Глазго вызвало критику со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого Дома назвал климатические изменения в мире большой проблемой, к которой России и Китаю нет дела. Климатические изменения в мире не сильно беспокоят Россию и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Говоря о Китае Байден отметил, что невозможно претендовать на роль мирового лидера, закрывая глаза на главные вызовы, которые стоят перед планетой. Решение Си Цзиньпина отказаться от участия в саммите президент США назвал "большой ошибкой". Примерно в таком же ключе Байден высказался и о лидере России Владимире Путине, отметив, что в РФ хватает проблем, связанных с климатическими колебаниями. Дикая местность в России горит, но как решить эту проблему, какие шаги нужно предпринимать президент России не спешить говорить.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-federal-appeals-court-issues-stay-bidens-vaccine-rule-us-companies-2021-11-06/
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