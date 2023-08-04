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Суд в США избрал меру пресечения Трампу: подробности

Мера пресечения запрещает Трампу разглашать факты по делу

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в обвинениях относительно его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, суд решил не брать его под стражу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Суд в США избрал меру пресечения Трампу: подробности

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по решению суда экс-президента отпустили, поскольку прокуроры не добиваются взятия Трампа под стражу до начала судебного процесса.


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Мера пресечения запрещает бывшему главе Белого дома разглашать факты по делу. Также экс-президент США должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.

Следующее слушание по делу назначено на 28 августа, всего через 5 дней после первых республиканских президентских праймериз.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на этой неделе Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО), сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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