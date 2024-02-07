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Суд в США принял решение не в пользу Трампа: детали

После отклонения аргументов Трампа, бывший президент США должен предстать перед судом по нескольким делам по штурму Капитолия.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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Федеральный апелляционный суд округа Колумбия отверг аргументы Трампа по поводу наличия у него президентского иммунитета по делу о попытке насильственного захвата Капитолия. Дональд Трамп отреагировал на решение суда и заявил, что подаст апелляцию.

Суд в США принял решение не в пользу Трампа: детали

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп не признает себя виновным по четырем пунктам обвинения в побуждении своих сторонников захватить Капитолий в 2021 году для отмены результатов выборов. Вместо этого Трамп подал иск в суд, заявив, что обвинения в его сторону безосновательны, а сам он имеет президентский иммунитет.

После рассмотрения дела Федеральный апелляционный суд округа Колумбия отметил, что Трамп не имеет президентской неприкосновенности и должен предстать перед судом.

Судья вынося приговор не в пользу Дональда Трампа отметили, что было бы "поразительным парадоксом", если бы президент, обеспечивающий исполнение законов "был единственным должностным лицом, способным безнаказанно нарушать эти законы".

Представители Трампа отреагировали и заявили о подаче апелляции на решение суда.

"Если иммунитет не будет предоставлен президенту, каждому будущему президенту, который покинет пост, будет немедленно предъявлено обвинение противоположной стороной. Без полного иммунитета президент США не смог бы нормально функционировать!", — сказал представитель Трампа Стивен Ченг.

Политические обозреватели отмечают, что таким образом, Трамп пытается задержать рассмотрение судебных дел против него до выборов президента.

Напомним, что против Дональда Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение в четырех отдельных юрисдикциях США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Трампа пристыдила его перед избирателями.

Также "Комментарии" писали, что Трамп говорит о приближении Третьей мировой. По его словам, до критического момента осталось 60 дней.



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Источник: https://www.npr.org/2024/02/06/1223904739/trump-immunity-ruling
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