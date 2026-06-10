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Суд в США решил судьбу подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой

Суд в США не отправил в тюрьму подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой.

10 июня 2026, 11:35
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Slava Kot

Федеральный окружной суд в США принял решение не отправлять в тюрьму Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Суд постановил провести его принудительную психиатрическую оценку и лечение, чтобы определить способность подсудимого участвовать в судебном процессе.

Суд в США решил судьбу подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая. Фото из открытых источников

Адвокаты Брауна обратились в суд с ходатайством о необходимости четырехмесячного периода для специалистов по психическому здоровью. Они должны установить, может ли обвиняемый быть признан дееспособным для дальнейшего рассмотрения дела.

Судья Кеннет Белл согласился с необходимостью такой процедуры. Он отметил, что по результатам предварительного медицинского заключения, Браун пока не дееспособен для участия в процессе, однако есть вероятность восстановления его состояния при условии лечения. По словам судьи, по завершении начального четырехмесячного периода суд оценит прогресс и может продолжить лечение на дополнительный "умный срок", если это будет необходимо. Также предусмотрено отдельное слушание о возможности принудительной терапии.

Федеральный прокурор подчеркнул, что решение суда не означает освобождение подозреваемого из-под стражи. Браун будет оставаться под контролем властей в специализированном заведении в Чикаго, где его психическое состояние оценивают эксперты.

Известно, что 34-летнему мужчине грозит смертная казнь. Его обвиняют в убийстве 23-летней Ирины Заруцкой, погибшей 22 августа 2025 года во время нападения с ножом в общественном транспорте в городе Шарлотт. Ирина Заруцкая переехала в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она работала в пиццерии и училась на ветеринарного ассистента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США убрали мурал с убитой украинкой Ириной Заруцкой.



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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/09/us/decarlos-brown-jr-charlotte-train-stabbing
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