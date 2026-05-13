У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою через суперечки (ФОТО)

У американському місті Провіденс, яке розташоване у штаті Род-Айленд, демонтували мурал із зображенням убитої українки Ірини Заруцької. Історія навколо стінопису викликала суперечки серед місцевих жителів, політиків та активістів.

Зображення Ірини Заруцької на стіні бару Dark Lady у Провіденсі. Фото: Ryan Medeiros / X

Мурал з’явився на стіні популярного бару Dark Lady як символ пам’яті про українську біженку, яка загинула у США. Співвласник закладу Франсуа Карам пояснював, що ідея з граффіті мала об’єднати громаду навколо історії іммігрантів, які намагаються побудувати нове життя в Америці.

"Ірина колись була іммігранткою, яка гналася за американською мрією. Вона працювала, щоб побудувати своє життя, але втратила його по дорозі. Цей мурал — наш спосіб ушанувати її на будівлі, що належить іммігрантській родині, яка розуміє цей шлях", — сказав Карам.

Однак, частина мешканців Провіденса виступила проти муралу, зокрема мер Провіденса Бретт Смайлі та інші місцеві чиновники. Додаткову хвилю критики спричинила інформація про те, що ініціативу частково підтримав американський мільярдер Ілон Маск.

Після кількох тижнів дискусій власники бару погодилися прибрати зображення. У заяві вони зазначили, що прагнули "зробити правильний крок для громади" та сподіваються на завершення конфлікту.

Перенесений мурал Ірини Заруцької

Попри демонтаж, історія муралу на цьому не завершилася. За словами Франсуа Карама, нове зображення Ірини Заруцької можуть розмістити на стіні місцевого ресторану.

Убивство Ірини Заруцької

Ірина Заруцька була вбита в поїзді 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Українка переїхала до США, рятуючись від війни. Підозрюваного у нападі Декарлоса Брауна-молодшого затримали одразу після злочину. За даними американських медіа, він уже мав кримінальне минуле та раніше фігурував у справах про насильницькі злочини.

