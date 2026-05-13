logo_ukra

BTC/USD

79610

ETH/USD

2261.43

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою через суперечки (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою через суперечки (ФОТО)

У Провіденсі демонтували мурал із загиблою українкою Іриною Заруцькою після хвилі суперечок.

13 травня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У американському місті Провіденс, яке розташоване у штаті Род-Айленд, демонтували мурал із зображенням убитої українки Ірини Заруцької. Історія навколо стінопису викликала суперечки серед місцевих жителів, політиків та активістів.

У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою через суперечки (ФОТО)

Зображення Ірини Заруцької на стіні бару Dark Lady у Провіденсі. Фото: Ryan Medeiros / X

Мурал з’явився на стіні популярного бару Dark Lady як символ пам’яті про українську біженку, яка загинула у США. Співвласник закладу Франсуа Карам пояснював, що ідея з граффіті мала об’єднати громаду навколо історії іммігрантів, які намагаються побудувати нове життя в Америці.

"Ірина колись була іммігранткою, яка гналася за американською мрією. Вона працювала, щоб побудувати своє життя, але втратила його по дорозі. Цей мурал — наш спосіб ушанувати її на будівлі, що належить іммігрантській родині, яка розуміє цей шлях", — сказав Карам.

Однак, частина мешканців Провіденса виступила проти муралу, зокрема мер Провіденса Бретт Смайлі та інші місцеві чиновники. Додаткову хвилю критики спричинила інформація про те, що ініціативу частково підтримав американський мільярдер Ілон Маск. 

Після кількох тижнів дискусій власники бару погодилися прибрати зображення. У заяві вони зазначили, що прагнули "зробити правильний крок для громади" та сподіваються на завершення конфлікту.

У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою через суперечки (ФОТО) - фото 2

Перенесений мурал Ірини Заруцької

Попри демонтаж, історія муралу на цьому не завершилася. За словами Франсуа Карама, нове зображення Ірини Заруцької можуть розмістити на стіні місцевого ресторану. 

Убивство Ірини Заруцької

Ірина Заруцька була вбита в поїзді 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Українка переїхала до США, рятуючись від війни. Підозрюваного у нападі Декарлоса Брауна-молодшого затримали одразу після злочину. За даними американських медіа, він уже мав кримінальне минуле та раніше фігурував у справах про насильницькі злочини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Нью-Йорку створили мурал на честь української біженки.

Також "Кометнарі" писали, що вбивця Ірини Заруцької може вийти на волю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://turnto10.com/news/local/owner-of-restaurant-where-iryna-zarutska-mural-moved-to-speaks-federal-hill-april-4-2026
Теги:

Новини

Всі новини