Суд у США вирішив долю підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької

Федеральний окружний суд у США ухвалив рішення не відправляти до в’язниці Декарлоса Брауна-молодшого, якого обвинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Натомість суд постановив провести його примусову психіатричну оцінку та лікування, щоб визначити здатність підсудного брати участь у судовому процесі.

Ірина Заруцька. Фото з відкритих джерел

Адвокати Брауна звернулися до суду з клопотанням про необхідність чотиримісячного періоду для фахівців з психічного здоров’я. Вони мають встановити, чи може обвинувачений бути визнаний дієздатним для подальшого розгляду справи.

Суддя Кеннет Белл погодився з необхідністю такої процедури. Він зазначив, що за результатами попереднього медичного висновку, Браун наразі не є дієздатним для участі у процесі, однак є ймовірність відновлення його стану за умови лікування. За словами судді, після завершення початкового чотиримісячного періоду суд оцінить прогрес і може продовжити лікування на додатковий "розумний термін", якщо це буде необхідно. Також передбачене окреме слухання щодо можливості примусової терапії.

Федеральний прокурор наголосив, що рішення суду не означає звільнення підозрюваного з-під варти. Браун залишатиметься під контролем влади у спеціалізованому закладі в Чикаго, де його психічний стан оцінюють експерти.

Відомо, що 34-річному чоловікові загрожує смертна кара. Його обвинувачують у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької, яка загинула 22 серпня 2025 року під час нападу з ножем у громадському транспорті в місті Шарлотт. Ірина Заруцька переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона працювала в піцерії та навчалася на ветеринарного асистента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою.