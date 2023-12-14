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Трамп еще ближе к заветной цели: какое решение принял суд в деле против за отмену результатов выборов

Дело против Трампа за отмену результатов выборов приостановлено

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Федеральный судья удовлетворил просьбу Дональда Трампа приостановить рассмотрение запланированного на март следующего года дела о препятствовании выборам 2020 года, пока политик подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Трамп еще ближе к заветной цели: какое решение принял суд в деле против за отмену результатов выборов

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне приостановила слушания и будущие сроки по этому делу. Приостановка будет действовать на период обжалования Трампом ее предыдущего решения об отказе в иммунитете от судебного преследования за события, произошедшие во время его пребывания на посту президента.


Чуткан заявила, что это распоряжение было лишь задержкой в графике и что она не отменяет все даты. По ее словам, в зависимости от того, как быстро вопрос иммунитета будет решен судами высших инстанций, она рассмотрит вопрос о том, восстановить ли некоторые из установленных ею сроков и дат, в частности суд 4 марта 2024 года.

Окружной судья также сообщила, что продолжит выполнять ранее изданные ею приказы "для защиты целостности" дела, в том числе частичный запрет на публичные высказывания Трампа о свидетелях и прокурорах, условия его досудебного освобождения и защиту доказательств по этому делу.

Прокуроры согласились с тем, что апелляция по иммунитету приостановит значительную часть дела, но выступили против полной его остановки. По их словам, в дополнение к выполнению некоторых уже вынесенных решений, судья Чуткан может продолжать выносить решения по определенным вопросам, которые уже были обсуждены сторонами во время слушаний. Судья не затронула этот вопрос в своем решении в среду.

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