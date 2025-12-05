Свершилось: Трамп наконец получил Премию мира, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп наконец-то получил Премию мира. Но не Нобелевскую, о которой мечтает.

Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА. Фото: скриншот

Американский лидер стал первым лауреатом новой награды "Премия мира ФИФА". Награду президенту торжественно вручили во время официальной церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу, которую транслировал Белый дом.

Почетное отличие Трамп получил из рук своего друга, президента ФИФА Джанни Инфантино. По словам последнего, премия станет ежегодной. Избрание же Трампа первым лауреатом он объяснил критерием "помощи в объединении людей всего мира в мире".

"В мире, который становится все более беспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира", — сказал Джанни Инфантино.

Дональд Трамп признался, что это одна из самых больших наград, которые он получил в жизни. Американский президент похвастался, что ему удалось сберечь "сотни тысяч жизней".

"Учитывая, что мы смогли остановить войну между Индией и Пакистаном, многие войны перед тем, как они могли начаться. Этот чемпионат мира побьет все рекорды даже те, в которые даже не мог поверить Джанни Инфантино. Думаю, что то событие, которое вы увидите – мир ничего подобного не видел. Мир безопаснее сейчас, в прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны", — сказал Трамп.

"Премию мира ФИФА" учредили 5 ноября. По замыслу организации, награду будут вручать лицам, внесшим выдающийся вклад в прекращение конфликтов и объединение людей.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно трудятся в этом направлении. Об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на елке в Вашингтоне.

Трамп также отметил, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно трудятся над этим вопросом.