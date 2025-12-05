Трамп озвучив оптимістичну заяву щодо війни в Україні

Рубрики
Президент США Дональд Трамп вважає, що врешті-решт війну в Україні з РФ буде врегульовано. За його словами, Штати наполегливо працюють у цьому напрямку. Як передає портал "Коментарі", про це президент заявив на святковій церемонії включення вогнів на ялинці у Вашингтоні.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Американський лідер вкотре наголосив, що США вже багато разів врегулювали світові конфлікти та війни. У зв'язку з цим він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.
Він також наголосив, що в Україні на війні помирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.
