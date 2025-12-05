Трамп озвучив оптимістичну заяву щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що врешті-решт війну в Україні з РФ буде врегульовано. За його словами, Штати наполегливо працюють у цьому напрямку. Як передає портал "Коментарі", про це президент заявив на святковій церемонії включення вогнів на ялинці у Вашингтоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер вкотре наголосив, що США вже багато разів врегулювали світові конфлікти та війни. У зв'язку з цим він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.

"І ми встановлюємо мир у всьому світі, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив — таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що врешті-решт ми досягнемо цього", — заявив Трамп.

Він також наголосив, що в Україні на війні помирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.

"Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони даремно втратили 27 тисяч військових. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", — підсумував президент США.

