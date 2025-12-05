Здійснилось: Трамп нарешті отримав Премію миру, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп нарешті отримав Премію миру. Але не Нобелівську, про яку мріє.

Дональд Трамп отримав Премію миру ФІФА. Фото: скріншот

Американський лідер став першим лауреатом новоствореної нагороди "Премія миру ФІФА". Відзнаку президенту урочисто вручили під час офіційної церемонії жеребкування чемпіонату світу-2026 з футболу, яку транслював Білий дім.

Почесну відзнаку Трамп отримав із рук свого друга, президента ФІФА Джанні Інфантіно. За словами останнього, премія стане щорічною. А обрання Трампа першим лауреатом він пояснив критерієм "допомоги в об’єднанні людей у всьому світі в мирі".

"У світі, який стає все більш неспокійним і розділеним, важливо визнавати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру", — сказав Джанні Інфантіно.

Дональд Трамп зізнався, що це — одна з найбільших нагород, які він отримав у житті. Американський президент похвалився, що йому вдалося зберегти "сотні тисяч життів".

"Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися. Цей чемпіонат світу поб'є всі рекорди — навіть ті, у які навіть не міг повірити Джанні Інфантіно. Гадаю, що та подія, яку ви побачите — світ нічого ще подібного не бачив. Світ є безпечнішим зараз, торік так не було. Тепер ми є справді безпечними", — сказав Трамп.

"Премію миру ФІФА" заснували 5 листопада. За задумом організації, нагороду вручатимуть особам, які зробили видатний внесок у припинення конфліктів та об'єднання людей.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп вважає, що врешті-решт війну в Україні з РФ буде врегульовано. За його словами, Штати наполегливо працюють у цьому напрямку. Про це президент заявив на святковій церемонії включення вогнів на ялинці у Вашингтоні.

Трамп також наголосив, що в Україні на війні помирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.