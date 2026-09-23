Связь с РФ теперь не скрыть: зачем сына Трампа хотят вызвать в Сенат

Сенатор-республиканец от Юты Джон Кертис обратился к Судебному комитету Сената США с просьбой вызвать для дачи показаний Дональда Трампа-младшего после публикации расследования о финансировании его свадебных торжеств российским бизнесменом Умаром Кремлевым.

Дональд Трамп-младший. Фото: из открытых источников

Как сообщила Politico, Кертис направил письмо председателю комитета Чаку Грассли и ведущему демократу Дику Дурбину. Он призвал выяснить обстоятельства деловых связей сына президента с иностранными гражданами, а также получить информацию о подарках и других выгодах, которые могли быть ему предоставлены.

Расследование ProPublica ранее сообщило, что Кремлев оплатил значительную часть трехдневных свадебных торжеств Трампа-младшего на Багамах, включая аренду частного острова и другие дорогостоящие мероприятия. Издание оценило расходы в сотни тысяч долларов.

Сам Трамп-младший и его жена Беттина впоследствии подтвердили, что Кремлев организовал два вечера празднований, назвав это чрезвычайно щедрым свадебным подарком от друга. При этом супруги подчеркнули, что церемония бракосочетания проходила отдельно.

Дональд Трамп также заявил, что не знает Кремлева и что тот не оплачивал непосредственно свадьбу его сына, а лишь последующие торжества.

Кертис считает ситуацию частью более широкой проблемы – возможного использования родственниками президентов доступа к власти для получения финансовых преимуществ. Поэтому он предложил также вызвать Хантера Байдена. Сенатор заявил, что для членов семей президентов должны действовать одинаковые правила независимо от партийной принадлежности.

Вопросы к Кремлеву связаны и с его отношениями с российским руководством. Он возглавляет Международную ассоциацию бокса, а ProPublica указывала на его близость к Владимиру Путину. Сам Кремлев через представителей заявлял, что поддерживает с Трампом-младшим дружеские отношения и не обсуждает с ним политические вопросы.

Таким образом, история с частично оплаченной российским бизнесменом свадьбой уже вышла за пределы семейного скандала и стала предметом политического и конгрессного внимания в США.

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