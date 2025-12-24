logo

Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом"
НОВОСТИ

Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом"

Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом» из-за высокого уровня коррупции

24 декабря 2025, 18:22
Автор:
Недилько Ксения

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден посетовал, что администрация Обамы, где его отец Джо Байден был вице-президентом, вынудила его прекратить лоббистскую деятельность внутри США, пишет New York Post .

Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом"

Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом"

Затем он перешел на другие направления и вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma, где получал $1 млн в год.

"Я был очень, очень наивен относительно того, каким змеиным логовом является Украина. Каков там абсолютный, запредельный уровень коррупции", — сказал младший Байден.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Американский бизнесмен обвинил украинские власти в коррупции, нежелании завершать войну с Россией и "выгоде" от поступающих во время войны финансовых потоков.

Дональд Трамп-младший во время выступления на форуме в Дохе заявил, что отдыхая в Монако он видел много суперкаров, а "50% автомобилей" якобы были с украинскими номерами. По его мнению, это якобы указывает, что украинские чиновники "наживаются" на войне. По мнению сына Трампа, это также повлияло на решение Украины не заканчивать войну против России.

"Когда я вижу, что почти каждый номер на суперкаре в Монако — украинский, становится ясно: богатые сбежали. Они позволили тем, кого сами считали крестьянским классом, воевать за них. И у них не было никакого стимула останавливать это, потому что пока шли денежные потоки, они воровали эти деньги, никто ничего не проверял, и у лидеров, у тех, кто принимал решение, просто не было причин когда-либо идти в мир", — сказал сын Трампа.



