Син Байдена назвав Україну "зміїним лігвом"
commentss НОВИНИ Всі новини

Син Байдена назвав Україну "зміїним лігвом"

Хантер Байден назвав Україну «зміїним лігвом» через високий рівень корупції

24 грудня 2025, 18:22
Автор:
Недилько Ксения

Син колишнього президента США Джо Байдена Хантер Байден поскаржився, що адміністрація Обами, де його батько Джо Байден був віце-президентом, змусила його припинити лобістську діяльність усередині США, пише New York Post.

Потім він перейшов на інші напрямки і увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma, де отримував $1 млн на рік.

"Я був дуже, дуже наївний щодо того, яким зміїним лігвом є Україна. Який там абсолютний, позамежний рівень корупції", — сказав молодший Байден.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший виступив із різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Американський бізнесмен звинуватив українську владу у корупції, небажанні завершувати війну з Росією та "вигоді" від фінансових потоків, які надходять під час війни.

Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що відпочиваючи в Монако він бачив багато суперкарів, же "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами. На його думку, це нібито вказує на те, що українські посадовці "наживаються" на війні. На думку сина Трампа, це також вплинуло на рішення України не закінчувати війну проти Росії.

"Коли я бачу, що майже кожен номер на суперкарі в Монако — український, стає ясно: багаті втекли. Вони дозволили тим, кого самі вважали селянським класом, воювати за них. І у них не було ніякого стимулу зупиняти це, тому що поки йшли грошові потоки, вони крали ці гроші, ніхто нічого не перевіряв, і у лідерів, у тих, хто приймав рішення, просто не було причин коли-небудь йти до миру", — сказав син Трампа.



