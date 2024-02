Сын Трампа критикует республиканцев, которые согласны голосовать за помощь Украине

Дональд Трамп-младший заявил, что некоторые республиканцы идут в сговор с демократами, чтобы проголосовать за законопроект о помощи Украине. Сын Трампа назвал таких республиканцев "продажными".



Дональд Трамп младший. Фото из открытых источников

Обсуждение пакета помощи для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границ США началось еще в октябре 2023 года, однако с тех пор республиканцы постоянно выдвигали новые условия и затягивают с принятием решения. Тем не менее, часть сенаторов из Республиканской партии поддерживает законопроект о предоставлении помощи Украине без условий включения пункта о защите американских границ.

Именно этих республиканцев критикует Дональд Трамп-младший.

"Руководство Республиканской партии в Сенате вступает в сговор с Чаком Шумером и демократами, чтобы протолкнуть в Сенате законопроект о предоставлении первой помощи Украине. Любой республиканец, поддерживающий Чака Шумера, чтобы прислать еще больше миллиардов в Украину, полностью продажный", — заявил сын бывшего президента США

Также Дональд Трамп младший заявил, что такие республиканцы хуже RINO. Это обозначение членов Республиканской партии, нелояльных к партии или недостаточно консервативных в своих взглядах. Обычно используется республиканцами для оскорбление других республиканцев. Аббревиатура RINO расшифровывается как "Republican in Name Only", что означает "республиканец только по имени".

