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Сын Трампа критикует республиканцев, которые согласны голосовать за помощь Украине

Сын Дональд Трамп резко выступил против пакета помощи Украине, за который готовы голосовать республиканцы.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Дональд Трамп-младший заявил, что некоторые республиканцы идут в сговор с демократами, чтобы проголосовать за законопроект о помощи Украине. Сын Трампа назвал таких республиканцев "продажными".

Сын Трампа критикует республиканцев, которые согласны голосовать за помощь Украине

Дональд Трамп младший. Фото из открытых источников

Обсуждение пакета помощи для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границ США началось еще в октябре 2023 года, однако с тех пор республиканцы постоянно выдвигали новые условия и затягивают с принятием решения. Тем не менее, часть сенаторов из Республиканской партии поддерживает законопроект о предоставлении помощи Украине без условий включения пункта о защите американских границ.

Именно этих республиканцев критикует Дональд Трамп-младший.

"Руководство Республиканской партии в Сенате вступает в сговор с Чаком Шумером и демократами, чтобы протолкнуть в Сенате законопроект о предоставлении первой помощи Украине. Любой республиканец, поддерживающий Чака Шумера, чтобы прислать еще больше миллиардов в Украину, полностью продажный", — заявил сын бывшего президента США

Также Дональд Трамп младший заявил, что такие республиканцы хуже RINO. Это обозначение членов Республиканской партии, нелояльных к партии или недостаточно консервативных в своих взглядах. Обычно используется республиканцами для оскорбление других республиканцев. Аббревиатура RINO расшифровывается как "Republican in Name Only", что означает "республиканец только по имени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский премьер Туск критикует республиканцев из-за отсутствия помощи Украине. По его словам, Рейган переворачивается в гробу из-за действий республиканцев.

Также "Комментарии" писали о спикере Белого дома, который сообщил о плане Байдена для Конгресса США по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню.



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Источник: https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1755276675116359997
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