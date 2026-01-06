Сын Трампа раскрыл семейные тайны в новой книге

Младшему сыну Дональда Трампа, Эрику Трампу, 6 января исполнилось 42 года. По этому случаю внимание снова привлекла его книга Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation ("Осада: борьба моей семьи за спасение нашей нации"), в которой он делится малоизвестными подробностями жизни одной из самых влиятельных семей США.

Эрик Трамп. Фото из открытых источников

Значительная часть книги Эрика Трампа посвящена его сестре Иванке Трампе. Сын Трампа изображает сестру как сочетание жесткой конкурентки и харизматичного лидера. По его словам, детство в семье Трампов проходило в атмосфере постоянного соревнования, где успех был не исключением, а ожидаемой нормой. Как пишет в книге Эрик, Иванка "всегда стремилась быть лучшей" и умела держать баланс между иронией и холодной собранностью.

В книге сын Трампа упоминает бытовые семейные истории, в частности анекдот о разбитой люстре, в котором Иванка перевела вину на братьев Эрика и Дональда-младшего. В то же время, он не скрывает восхищения сестрой, называя ее "суперзвездой почти в каждом аспекте жизни", отмечая ее стиль, дизайнерский вкус и сходство с матерью Иваной Трамп.

Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Отдельная глава посвящена работе Иванки в Белом доме после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. По словам Эрика, ее роль в Вашингтоне была значительно глубже, чем это часто изображали критики. Иванка работала советницей президента и возглавляла Управление экономических и предпринимательских инициатив, пытаясь влиять на политику изнутри.

Однако сегодня Иванка Трамп демонстративно дистанцируется от политики. После победы Трампа на выборах в 2024 году она отстранилась.

"Я люблю политику и влиять, но ненавижу саму политику. К сожалению, эти два мира неразделимы. В этом мире есть темная сторона, которую я действительно не хочу приносить в свою жизнь", – сказала Иванка Трамп и добавила, что "главная причина, почему я сейчас не возвращаюсь в службу, заключается в том, что я знаю цену, и это цена, которую я не хочу, чтобы платили мои дети".

