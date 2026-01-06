logo

Сын Трампа раскрыл семейные тайны в новой книге

Эрик Трамп в своей книге рассказал о детстве, амбициях Иванки Трамп и причинах ее ухода из политики.

6 января 2026, 15:30
Младшему сыну Дональда Трампа, Эрику Трампу, 6 января исполнилось 42 года. По этому случаю внимание снова привлекла его книга Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation ("Осада: борьба моей семьи за спасение нашей нации"), в которой он делится малоизвестными подробностями жизни одной из самых влиятельных семей США.

Сын Трампа раскрыл семейные тайны в новой книге

Эрик Трамп. Фото из открытых источников

Значительная часть книги Эрика Трампа посвящена его сестре Иванке Трампе. Сын Трампа изображает сестру как сочетание жесткой конкурентки и харизматичного лидера. По его словам, детство в семье Трампов проходило в атмосфере постоянного соревнования, где успех был не исключением, а ожидаемой нормой. Как пишет в книге Эрик, Иванка "всегда стремилась быть лучшей" и умела держать баланс между иронией и холодной собранностью.

В книге сын Трампа упоминает бытовые семейные истории, в частности анекдот о разбитой люстре, в котором Иванка перевела вину на братьев Эрика и Дональда-младшего. В то же время, он не скрывает восхищения сестрой, называя ее "суперзвездой почти в каждом аспекте жизни", отмечая ее стиль, дизайнерский вкус и сходство с матерью Иваной Трамп.

Сын Трампа раскрыл семейные тайны в новой книге - фото 2

Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Отдельная глава посвящена работе Иванки в Белом доме после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. По словам Эрика, ее роль в Вашингтоне была значительно глубже, чем это часто изображали критики. Иванка работала советницей президента и возглавляла Управление экономических и предпринимательских инициатив, пытаясь влиять на политику изнутри.

Однако сегодня Иванка Трамп демонстративно дистанцируется от политики. После победы Трампа на выборах в 2024 году она отстранилась.

"Я люблю политику и влиять, но ненавижу саму политику. К сожалению, эти два мира неразделимы. В этом мире есть темная сторона, которую я действительно не хочу приносить в свою жизнь", – сказала Иванка Трамп и добавила, что "главная причина, почему я сейчас не возвращаюсь в службу, заключается в том, что я знаю цену, и это цена, которую я не хочу, чтобы платили мои дети".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о семье Трампа: пятеро детей от трех жен и десять внуков.

Также "Комментарии" писали о том, почему Дональд Трамп не выпил ни капли алкоголя в жизни.



