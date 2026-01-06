Син Трампа розкрив сімейні таємниці у новій книзі

Молодшому синові Дональда Трампа, Еріку Трампу, 6 січня виповнилося 42 роки. З цієї нагоди увагу знову привернула його книга Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation ("В облозі: боротьба моєї родини за порятунок нашої нації"), у якій він ділиться маловідомими подробицями життя однієї з найвпливовіших сімей США.

Ерік Трамп. Фото з відкритих джерел

Значна частина книги Еріка Трампа присвячена його сестрі Іванці Трамп. Син Трампа змальовує сестру як поєднання жорсткої конкурентки й харизматичної лідерки. За його словами, дитинство в родині Трампів проходило в атмосфері постійного змагання, де успіх був не винятком, а очікуваною нормою. Як пише у книзі Ерік, Іванка "завжди прагнула бути найкращою" і вміла тримати баланс між іронією та холодною зібраністю.

У книзі син Трампа згадує побутові сімейні історії, зокрема анекдот про розбиту люстру, у якому Іванка переклала провину на братів Еріка та Дональда-молодшого. Водночас він не приховує захоплення сестрою, називаючи її "суперзіркою майже в кожному аспекті життя", відзначаючи її стиль, дизайнерський смак і схожість із матір’ю Іваною Трамп.

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Окремий розділ присвячений роботі Іванки у Білому домі після перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року. За словами Еріка, її роль у Вашингтоні була значно глибшою, ніж це часто зображували критики. Іванка працювала радницею президента та очолювала Управління економічних і підприємницьких ініціатив, намагаючись впливати на політику зсередини.

Однак сьогодні Іванка Трамп демонстративно дистанціюється від політики. Після перемоги Трампа на виборах у 2024 році вона відстороненилася.

"Я люблю політику та впливати, але ненавиджу саму політику. На жаль, ці два світи нероздільні. У цьому світі є темна сторона, яку я справді не хочу приносити у своє життя", – сказала Іванка Трамп та додала, що "головна причина, чому я зараз не повертаюся до служби, полягає в тому, що я знаю ціну, і це ціна, яку я не хочу, щоб платили мої діти".

