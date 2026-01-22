Сын Трампа спас жизнь женщине, на которую напал ревнивый русский

Лондонский коронный суд заслушал обстоятельства дела, в котором фигурирует младший сын президента США Беррон Трамп. По данным суда, его оперативный звонок в полицию после видеоразговора с женщиной, на которую напал ее бывший парень, мог спасти ей жизнь.

Сын Трампа Беррон. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в ночь на 18 января 2025 года. Во время видеозвонка Беррон Трамп увидел, как женщина, имя которой не разглашается из соображений безопасности, несколько раз ударил 22-летний гражданин России Матвей Румянцев. Через несколько минут Трамп позвонил в экстренную службу, назвал адрес и настоял, что ситуация чрезвычайная. Запись разговора с оператором была воспроизведена в суде.

На вопрос, откуда он знает эту женщину, он ответил, что "познакомился с ней в социальных сетях. Ее очень сильно избивают, а звонок был около восьми минут назад, я не знаю, что могло произойти до сих пор".

Полиция быстро прибыла на место. Записи с нагрудных камер офицеров зафиксировали слова пострадавшей, которая сообщила, что дружит с Берроном Трампом, сыном Дональда Трампа.

"Итак, очевидно, этот информатор из Америки, вероятно, сын Дональда Трампа", — сказал офицер.

В присутствии офицеров женщина позвонила по телефону Трампу, который объяснил им, что видел, как она плакала и на нее напали во время предыдущего звонка.

Румянцеву инкриминируют изнасилование, умышленное удушение, нападение, нанесение телесных повреждений и препятствование правосудию. Обвиняемый отрицает все пункты. По версии обвинения, мотивом агрессии могла быть ревность, мужчина якобы разозлился из-за общения женщины с Трампом.

В ходе перекрестного допроса пострадавшая заявила, что своевременный звонок сына Трампа в полицию "помог спасти ей жизнь". По ее словам, "тот звонок был как знак от Бога". Пока слушания по делу продолжаются.

