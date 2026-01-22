logo_ukra

Син Трампа врятував життя жінці на яку напав ревнивий росіянин
НОВИНИ

Син Трампа врятував життя жінці на яку напав ревнивий росіянин

Беррон Трамп став свідком нападу на жінку під час відеодзвінка та викликав поліцію в Лондоні.

22 січня 2026, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Лондонський коронний суд заслухав обставини справи, у якій фігурує молодший син президента США Беррон Трамп. За даними суду, його оперативний дзвінок до поліції після відеорозмови з жінкою, на яку напав її колишній хлопець, міг врятувати їй життя.

Син Трампа врятував життя жінці на яку напав ревнивий росіянин

Син Трампа Беррон. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в ніч на 18 січня 2025 року. Під час відеодзвінка Беррон Трамп побачив, як жінку, ім’я якої не розголошується з міркувань безпеки, кілька разів ударив 22-річний громадянин Росії Матвій Румянцев. За кілька хвилин після цього Трамп зателефонував до екстреної служби, назвав адресу та наполіг, що ситуація є надзвичайною. Запис розмови з оператором був відтворений у суді.

На запитання, звідки він знає цю жінку, він відповів, що "познайомився з нею в соціальних мережах. Її дуже сильно б'ють, а дзвінок був близько восьми хвилин тому, я не знаю, що могло статися до цього часу".

Поліція швидко прибула на місце. Записи з нагрудних камер офіцерів зафіксували слова постраждалої, яка повідомила, що дружить з Берроном Трампом, сином Дональда Трампа.

"Отже, очевидно, цей інформатор з Америки, ймовірно, син Дональда Трампа", — сказав офіцер.

У присутності офіцерів жінка зателефонувала Трампу, який пояснив їм, що бачив, як вона плакала та на неї напали під час попереднього дзвінка.

Румянцеву інкримінують зґвалтування, навмисне удушення, напад, завдання тілесних ушкоджень і перешкоджання правосуддю. Обвинувачений заперечує всі пункти. За версією обвинувачення, мотивом агресії могли бути ревнощі, чоловік нібито розлютився через спілкування жінки з Трампом.

Під час перехресного допиту постраждала заявила, що своєчасний дзвінок сина Трампа до поліції "допоміг врятувати їй життя". За її словами, "той дзвінок був як знак від Бога". Наразі слухання у справі тривають.

Джерело: https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jan/22/barron-trump-saved-woman-police-call-london-court-matvei-rumiantsev
