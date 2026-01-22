Син Трампа врятував життя жінці на яку напав ревнивий росіянин

Лондонський коронний суд заслухав обставини справи, у якій фігурує молодший син президента США Беррон Трамп. За даними суду, його оперативний дзвінок до поліції після відеорозмови з жінкою, на яку напав її колишній хлопець, міг врятувати їй життя.

Син Трампа Беррон. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в ніч на 18 січня 2025 року. Під час відеодзвінка Беррон Трамп побачив, як жінку, ім’я якої не розголошується з міркувань безпеки, кілька разів ударив 22-річний громадянин Росії Матвій Румянцев. За кілька хвилин після цього Трамп зателефонував до екстреної служби, назвав адресу та наполіг, що ситуація є надзвичайною. Запис розмови з оператором був відтворений у суді.

На запитання, звідки він знає цю жінку, він відповів, що "познайомився з нею в соціальних мережах. Її дуже сильно б'ють, а дзвінок був близько восьми хвилин тому, я не знаю, що могло статися до цього часу".

Поліція швидко прибула на місце. Записи з нагрудних камер офіцерів зафіксували слова постраждалої, яка повідомила, що дружить з Берроном Трампом, сином Дональда Трампа.

"Отже, очевидно, цей інформатор з Америки, ймовірно, син Дональда Трампа", — сказав офіцер.

У присутності офіцерів жінка зателефонувала Трампу, який пояснив їм, що бачив, як вона плакала та на неї напали під час попереднього дзвінка.

Румянцеву інкримінують зґвалтування, навмисне удушення, напад, завдання тілесних ушкоджень і перешкоджання правосуддю. Обвинувачений заперечує всі пункти. За версією обвинувачення, мотивом агресії могли бути ревнощі, чоловік нібито розлютився через спілкування жінки з Трампом.

Під час перехресного допиту постраждала заявила, що своєчасний дзвінок сина Трампа до поліції "допоміг врятувати їй життя". За її словами, "той дзвінок був як знак від Бога". Наразі слухання у справі тривають.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що для побачення Беррона Трампа закрили цілий поверх.

Також "Коментарі" писали, що відомо про сім'ю Трампа: п'ятеро дітей від трьох дружин та десять онуків.