Так більше не може тривати: що оточення Трампа терміново вимагає від Трампа
Так більше не може тривати: що оточення Трампа терміново вимагає від Трампа

Зростання цін на нафту, падіння підтримки американців та тривога республіканців змушують оточення президента США шукати стратегію завершення конфлікту

10 березня 2026, 07:07
Автор:
Кравцев Сергей

В оточенні президента США Дональда Трампа посилюються заклики розробити стратегію виходу з війни проти Ірану. За даними The Wall Street Journal, низка радників Білого дому стурбована економічними та політичними наслідками затяжного конфлікту, особливо на тлі різких коливань цін на нафту.

Так більше не може тривати: що оточення Трампа терміново вимагає від Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У понеділок Трамп заявив журналістам, що військова операція "в основному досягла своєї мети" і може завершитися "дуже скоро". При цьому конкретних термінів закінчення кампанії він не назвав. Джерела в адміністрації зазначають, що швидко вийти з конфлікту буде складно: Тегеран продовжує атаки в регіоні, а Ізраїль не має наміру припиняти удари по іранських об'єктах.

За словами співрозмовників видання, президент навряд чи погодиться зупинити військові дії, поки не зможе оголосити про "переконливу перемогу" США, особливо з огляду на військову перевагу Вашингтона. Водночас, деякі люди з його оточення кажуть, що Трамп був здивований тим, що Іран не йде на капітуляцію, незважаючи на спільну операцію США та Ізраїлю.

Останні заяви президента також спричинили плутанину. Раніше він вимагав "беззастережної капітуляції" Тегерана і не відкидав відправлення американських сухопутних військ. Однак в інтерв'ю The New York Times Трамп стверджував, що поки що далекий від такого рішення.

Додаткову тривогу в адміністрації викликав стрибок цін на нафту понад 100 доларів за барель, що може вдарити по економіці та рейтингу влади. Радники також попередили президента про результати опитувань, які свідчать, що більшість американців виступають проти війни.

На цьому фоні команда Трампа обговорює активнішу інформаційну стратегію, яка має переконати громадськість у необхідності операції – особливо в умовах зростання цін на бензин та наближення проміжних виборів до Конгресу США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп зробив нову заяву про терміни завершення війни в Ірані.




Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-advisers-urge-him-to-find-iran-exit-ramp-fearing-political-backlash-562fef1e?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1
