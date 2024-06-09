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Такого предупреждения Путину еще не последовало: США отреагировали на ядерные угрозы РФ

США сделали российскому диктатору Владимиру Путину предупреждение о ядерном вооружении.

сегодня, 13:30
Автор:
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Slava Kot
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США рассматривает возможность расширить свой ядерный арсенал стратегического оружия, заявил самый высокий чиновник по контролю над вооружениями в Белом доме Пранай Вадди. Издание The New York Times назвало такие сообщения от США "наиболее откровенным и публичным предупреждением" Путину.

Такого предупреждения Путину еще не последовало: США отреагировали на ядерные угрозы РФ

Специалист Белого дома по контролю над вооружением Пранай Вадди. Фото из открытых источников

На ежегодной встрече Ассоциации по контролю вооружений (ACA) Пранай Вадди заявил, что три страны активно наращивают свой ядерный потенциал. Высший чиновник по контролю над вооружениями в Белом доме назвал такие шаги "существенными и глубокими трещинами" в мировой безопасности.

"Россия, КНР и Северная Корея расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы бешеной скоростью, делая незначительный или совсем не заинтересованны в контроле над вооружениями. Эти трое вместе с Ираном все активнее сотрудничают и координируют друг друга – таким образом, что это противоречит миру и стабильности, угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам и обостряет региональное напряжение", — сказал Вадди.

В результате Пранай Вадди заявил, что Соединенные Штаты должны модернизировать свой ядерный арсенал для сдерживания новых угроз и поддержания стабильности в мире.

"У нас не будет другого выбора, кроме как адаптировать нашу позицию и возможности для поддержки сдерживания и стабильности. Мы должны убедить наших противников, что управление конкуренцией через контроль над вооружениями лучше, чем безудержная конкуренция", — сказал Вадди об угрозе ядерного конфликта.

Эти заявления кардинально отличаются от заявлений США о ядерном оружии в прошлом году. Тогда советник по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече ACA заявил, что США не нужно "развертывать все более опасное ядерное оружие для сдерживания" или участвовать в гонке вооружений в стиле холодной войны.

Заявления Вадди прозвучали на фоне постоянных ядерных угроз Дмитрия Медведева, а также выхода России из договора СНВ, предполагавшего, что ни одна страна не должна иметь более 1550 ядерных боеголовок.

"Это было наиболее прямое публичное предупреждение со стороны США. Эти слова также являлись предупреждением для президента России Владимира Путина о возможной реакции США", — объясняет слова Вадди издания The New York Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден отреагировал на российские угрозы о разрешении Украине бить по РФ западным оружием.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле с угрозами ответили на возможность отправить в Украину иностранных инструкторов.



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Источник: https://www.armscontrol.org/2024AnnualMeeting/Pranay-Vaddi-remarks
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Все більше розумово-розвинутих країнах з'являється розумних і впливових людей з країн третього світу. Можливо вірно роблять юдейці, які заради свого збагачення, знищують в Україні її націю? Замість терпіл-лузерів, які отримавши країну змогли тільки розікрасти її, навіть під ракетами не змінюються, а прагнуть зберегти старий звичний уклад життя часів бандерівського лахміття, в Україну приїдуть розумні індійці африканці араби азіати і, нарешті, тут почнеться розвиток. Слава зникаючим терпілам, замість яких в Україну прийдуть здібні!


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