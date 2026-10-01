Такой реакции никто не ожидал: почему Рубио потребовал от делегации Тегерана покинуть США

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился, чтобы иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи покинула США после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Ранее в Белом доме рассчитывали, что переговоры, проходившие на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, смогут продвинуться. Однако к концу понедельника стало очевидно, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия.

По данным Axios, вечером американская миссия при ООН уведомила иранскую сторону о решении Рубио. Один из американских чиновников объяснил распоряжение тем, что заседание Генассамблеи уже завершилось и иранской делегации пришло время уезжать.

Арагчи и сопровождавшие его представители Ирана направились в аэропорт спустя несколько часов. Во вторник ночью делегация вылетела из Нью-Йорка в Доху. При этом другой источник Axios отметил, что глава иранского МИД и без распоряжения Вашингтона планировал возвращение в Тегеран.

Сама высылка стала заметным дипломатическим сигналом на фоне сохраняющегося недоверия между двумя странами. Еще недавно Вашингтон допускал возможность продвижения переговоров, однако стороны так и не смогли согласовать компромисс по ключевым вопросам.

При этом дипломатический канал полностью не закрыт. По информации Axios, катарские посредники продолжают вести переговоры с представителями США и Ирана и пытаются найти приемлемый вариант соглашения.

Президент США Дональд Трамп также дал понять, что рассчитывает на скорое решение вопроса. Ранее он говорил, что Вашингтону придется выбирать между заключением соглашения и дальнейшим силовым сценарием.

Таким образом, отъезд иранской делегации не означает окончательного прекращения дипломатических контактов. Однако эпизод показывает, насколько хрупкими остаются переговоры: первоначальные ожидания Белого дома сменились новым витком давления, а посредникам Катара теперь предстоит попытаться вернуть стороны за стол переговоров.

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