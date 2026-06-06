Тайная миссия Трампа: зачем его эмиссары срочно отправились в ядерный центр США

Администрация президента США активизировала подготовку к возможным переговорам с Ираном по его ядерной программе. Как сообщает Axios, специальные представители главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели секретные консультации с ведущими американскими экспертами в области ядерных технологий и национальной безопасности.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Встреча состоялась в Национальной ядерной лаборатории в Оук-Ридже, расположенной в штате Теннесси. Визит не анонсировался заранее и прошел без каких-либо публичных заявлений со стороны администрации США, что подчеркивает чувствительность обсуждаемых вопросов.

По данным журналистов, консультации стали частью масштабной подготовки Вашингтона к возможному запуску нового переговорного процесса с Тегераном. В Белом доме изучают различные варианты дальнейшей политики в отношении Ирана — от дипломатического давления до потенциального заключения нового соглашения, которое должно ограничить развитие иранской ядерной программы.

Источники издания отмечают, что американские власти стремятся оценить все возможные риски и последствия различных сценариев. Именно поэтому к обсуждению были привлечены специалисты, обладающие уникальными знаниями в сфере ядерной безопасности и контроля над распространением ядерных технологий.

Вопрос иранской ядерной программы остается одним из самых сложных вызовов для американской внешней политики. На протяжении многих лет он является источником напряженности не только в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, но и влияет на ситуацию на всем Ближнем Востоке.

Особую обеспокоенность вызывает вероятность дальнейшего развития ядерных технологий Ираном на фоне нестабильной ситуации в регионе. Именно поэтому любые контакты, связанные с возможным возобновлением переговоров, привлекают повышенное внимание международного сообщества.

Закрытый характер встречи и участие в ней ближайших доверенных лиц президента свидетельствуют о том, что Вашингтон рассматривает иранское направление как один из ключевых внешнеполитических вопросов ближайшего будущего.

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