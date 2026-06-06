Таємна місія Трампа: навіщо його емісари терміново вирушили до ядерного центру США

Адміністрація президента США активізувала підготовку до можливих переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Як повідомляє Axios, спеціальні представники голови Білого дому Стів Уіткофф та Джаред Кушнер провели секретні консультації з провідними американськими експертами в галузі ядерних технологій та національної безпеки.

Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбулася у Національній ядерній лабораторії в Оук-Ріджі, розташованій у штаті Теннессі. Візит не анонсувався заздалегідь і пройшов без будь-яких публічних заяв з боку адміністрації США, що наголошує на чутливості обговорюваних питань.

За даними журналістів, консультації стали частиною масштабної підготовки Вашингтона до можливого запуску нового переговорного процесу із Тегераном. У Білому домі вивчають різні варіанти подальшої політики щодо Ірану — від дипломатичного тиску до потенційного укладання нової угоди, яка має обмежити розвиток іранської ядерної програми.

Джерела видання зазначають, що американська влада прагне оцінити всі можливі ризики та наслідки різних сценаріїв. Саме тому до обговорення були залучені фахівці, які мають унікальні знання у сфері ядерної безпеки та контролю над поширенням ядерних технологій.

Питання іранської ядерної програми залишається одним із найскладніших викликів для американської зовнішньої політики. Протягом багатьох років він є джерелом напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном, а й впливає ситуацію на всьому Близькому Сході.

Особливе занепокоєння викликає можливість подальшого розвитку ядерних технологій Іраном на тлі нестабільної ситуації в регіоні. Саме тому будь-які контакти, пов'язані з можливим поновленням переговорів, привертають підвищену увагу міжнародного співтовариства.

Закритий характер зустрічі та участь у ній найближчих довірених осіб президента свідчать про те, що Вашингтон розглядає іранський напрямок як одне з ключових зовнішньополітичних питань найближчого майбутнього.

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