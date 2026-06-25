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Тайное послабление для окружения Кремля: с кого США неожиданно сняли санкции

Решение Минфина США вызвало вопросы: Вашингтон без объяснений исключил из санкционных списков людей, компании и суда, связанные с Россией

25 июня 2026, 08:26
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Кравцев Сергей

Министерство финансов США неожиданно исключило из санкционных списков сразу нескольких российских граждан, два судна и две турецкие компании. Решение было опубликовано без каких-либо официальных объяснений, что уже вызвало вопросы среди экспертов и наблюдателей.

Тайное послабление для окружения Кремля: с кого США неожиданно сняли санкции

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Из перечня лиц, подпадающих под американские ограничения, были исключены семь граждан РФ. Среди них – Иван Потанин, сын одного из самых влиятельных российских бизнесменов Владимира Потанина, а также ряд топ-менеджеров крупных российских банков, включая "Новикомбанк", "ФК Открытие" и "Совкомбанк".

Помимо физических лиц, Минфин США снял санкции с двух российских сухогрузов — "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Оба судна связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией России и ранее находились под ограничениями.

Особое внимание привлекло решение по двум турецким компаниям. Из санкционного списка исключили производителя лифтов IDA Asansor, которого ранее обвиняли в помощи России обходить санкции и поставках грузов для оборонной промышленности РФ. Также ограничения были сняты с компании DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Аналитики отмечают, что подобные решения Вашингтона обычно сопровождаются разъяснениями, однако в этот раз американские власти не раскрыли мотивы своего шага. Это породило предположения о возможных закулисных договоренностях, техническом пересмотре санкций или изменении подходов к отдельным фигурам и компаниям.

На фоне продолжающейся войны России против Украины и регулярного расширения санкционного давления такое решение выглядит особенно неожиданным и может стать предметом активных дискуссий как в США, так и среди союзников Вашингтона.

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Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260624
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