Тайное послабление для окружения Кремля: с кого США неожиданно сняли санкции

Министерство финансов США неожиданно исключило из санкционных списков сразу нескольких российских граждан, два судна и две турецкие компании. Решение было опубликовано без каких-либо официальных объяснений, что уже вызвало вопросы среди экспертов и наблюдателей.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Из перечня лиц, подпадающих под американские ограничения, были исключены семь граждан РФ. Среди них – Иван Потанин, сын одного из самых влиятельных российских бизнесменов Владимира Потанина, а также ряд топ-менеджеров крупных российских банков, включая "Новикомбанк", "ФК Открытие" и "Совкомбанк".

Помимо физических лиц, Минфин США снял санкции с двух российских сухогрузов — "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Оба судна связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией России и ранее находились под ограничениями.

Особое внимание привлекло решение по двум турецким компаниям. Из санкционного списка исключили производителя лифтов IDA Asansor, которого ранее обвиняли в помощи России обходить санкции и поставках грузов для оборонной промышленности РФ. Также ограничения были сняты с компании DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Аналитики отмечают, что подобные решения Вашингтона обычно сопровождаются разъяснениями, однако в этот раз американские власти не раскрыли мотивы своего шага. Это породило предположения о возможных закулисных договоренностях, техническом пересмотре санкций или изменении подходов к отдельным фигурам и компаниям.

На фоне продолжающейся войны России против Украины и регулярного расширения санкционного давления такое решение выглядит особенно неожиданным и может стать предметом активных дискуссий как в США, так и среди союзников Вашингтона.

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