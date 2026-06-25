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Таємне послаблення для оточення Кремля: з кого США несподівано зняли санкції

Рішення Мінфіну США викликало питання: Вашингтон без пояснень виключив із списків санкцій людей, компанії та суду, пов'язані з Росією

25 червня 2026, 08:26
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Кравцев Сергей

Міністерство фінансів США несподівано виключило з списків санкцій відразу кількох російських громадян, два судна і дві турецькі компанії. Рішення було опубліковане без жодних офіційних пояснень, що вже викликало питання серед експертів та спостерігачів.

Таємне послаблення для оточення Кремля: з кого США несподівано зняли санкції

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Зі переліку осіб, які підпадають під американські обмеження, було виключено сім громадян РФ. Серед них – Іван Потанін, син одного з найвпливовіших російських бізнесменів Володимира Потаніна, а також низка топ-менеджерів великих російських банків, включаючи "Новікомбанк", "ФК Відкриття" та "Совкомбанк".

Крім фізичних осіб, Мінфін США зняв санкції з двох російських суховантажів — "Геннадій Єгоров" та "В'ячеслав Аршинов". Обидва судна пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії та раніше перебували під обмеженнями.

Особливу увагу привернуло рішення щодо двох турецьких компаній. З списку санкцій виключили виробника ліфтів IDA Asansor, якого раніше звинувачували в допомозі Росії обходити санкції та постачання вантажів для оборонної промисловості РФ. Також обмеження було знято з компанії DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Аналітики зазначають, що подібні рішення Вашингтона зазвичай супроводжуються роз'ясненнями, проте цього разу американська влада не розкрила мотивів свого кроку. Це породило припущення про можливі закулісні домовленості, технічний перегляд санкцій або зміну підходів до окремих фігур та компаній.

На тлі війни Росії проти України, що триває, і регулярного розширення санкційного тиску таке рішення виглядає особливо несподіваним і може стати предметом активних дискусій як у США, так і серед союзників Вашингтона.

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Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260624
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