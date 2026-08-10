Тегеран выставил неожиданный ультиматум США: почему Трамп в ярости

Президент США Дональд Трамп был готов завершить военный конфликт с Ираном даже без достижения полноценного соглашения по ядерной программе. В Белом доме рассчитывали представить открытие Ормузского пролива как результат американского давления и фактически объявить о победе. Однако Тегеран выдвинул условия, которые поставили этот сценарий под угрозу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По их данным, Вашингтон в последние месяцы пытался найти возможность быстро выйти из конфликта, одновременно сохранив для Трампа возможность заявить об успешном завершении операции.

Ситуация осложнилась после того, как Иран потребовал за восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив многомиллиардные выплаты, вывода американских войск из региона и прекращения морской блокады. Такие требования существенно сузили пространство для компромисса.

Эксперты отмечают, что Тегеран мог усилить позиции именно потому, что видит заинтересованность Вашингтона в скорейшем открытии стратегического пролива. По мнению аналитика Eurasia Group Грегори Брю, иранские власти понимают стремление Трампа завершить конфликт и используют это для повышения цены возможной сделки.

При этом Белый дом еще с апреля пытался включить вопрос иранской ядерной программы в более широкий пакет переговоров. Однако добиться быстрого соглашения не удалось, после чего американская сторона сосредоточилась прежде всего на восстановлении судоходства через Ормуз.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон готов продолжать давление на Иран, но одновременно допустил возможность заключения соглашения, если его условия будут приемлемыми для США.

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