Тегеран виставив несподіваний ультиматум США: чому Трамп лютує

Президент США Дональд Трамп був готовий завершити військовий конфлікт із Іраном навіть без досягнення повноцінної угоди щодо ядерної програми. У Білому домі розраховували подати відкриття Ормузької протоки як результат американського тиску і фактично оголосити про перемогу. Проте Тегеран висунув умови, що поставили цей сценарій під загрозу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, Вашингтон останніми місяцями намагався знайти можливість швидко вийти з конфлікту, одночасно зберігши для Трампа можливість заявити про успішне завершення операції.

Ситуація ускладнилася після того, як Іран вимагав відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку багатомільярдні виплати, виведення американських військ з регіону і припинення морської блокади. Такі вимоги суттєво звузили простір для компромісу.

Експерти зазначають, що Тегеран міг посилити позиції саме тому, що бачить зацікавленість Вашингтона у відкритті стратегічної протоки. На думку аналітика Eurasia Group Грегорі Брю, іранська влада розуміє прагнення Трампа завершити конфлікт і використовують це для підвищення ціни можливої угоди.

При цьому Білий дім ще з квітня намагався включити питання іранської ядерної програми до більш широкого пакету переговорів. Однак досягти швидкої угоди не вдалося, після чого американська сторона зосередилася насамперед на відновленні судноплавства через Ормуз.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон готовий продовжувати тиск на Іран, але одночасно допустив можливість укладання угоди, якщо її умови будуть прийнятними для США.

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