Теперь антиукраинские силы в США будут сидеть тихо: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Соглашение с США является наиболее объемным и наиболее проработанным в плане деталей в отличие от соглашений, которые были подписаны с другими партнерами Украины, отмечает политолог Петр Олещук.
Байден и Зеленский
Фактически, говорит он, речь идет о первой фиксации того, что можно назвать союзническими отношениями между Украиной и США.
При этом он добавил, что между "Будапештским меморандумом" и соглашением о безопасности – пропасть, поэтому сравнивать их неуместно.
При этом сам документ, считает политолог, не пустой, ведь содержит много важных моментов. К примеру, о поддержке членства Украины в НАТО. О том, что только справедливый мир на основе основополагающих принципов ООН может быть завершением войны. А также и то, что поддержка должна происходить в течение 10 лет – как в условиях войны, так и во времена мира.
Кроме того, обратил внимание политолог, есть упоминания об усилении украинской ПВО, о развитии украинской авиации. Есть там и о наземных вооруженных силах, о кооперации в производстве оружия и много других важных положений.
При этом он считает, что теперь окончательно опровергнут любимый тезис антиукраинских сил США — "Штаты не имеют никаких обязательств перед Украиной, ничего не обещали, ничего не должны делать" и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп в свое время отменил некоторые международные соглашения, став президентом.
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