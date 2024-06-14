Теперь антиукраинские силы в США будут сидеть тихо: о чем идет речь

Соглашение с США является наиболее объемным и наиболее проработанным в плане деталей в отличие от соглашений, которые были подписаны с другими партнерами Украины, отмечает политолог Петр Олещук.

Байден и Зеленский

Фактически, говорит он, речь идет о первой фиксации того, что можно назвать союзническими отношениями между Украиной и США.

"Раньше термин "союзник" можно было употреблять разве что как метафору. Подтверждения этого на уровне документов не было",

– подчеркнул политолог.

При этом он добавил, что между "Будапештским меморандумом" и соглашением о безопасности – пропасть, поэтому сравнивать их неуместно.

"Конечно, сейчас все будут придираться к формулировке о "консультациях", но это стандартный язык дипломатии. Если вы прочтете легендарную "5 статью" НАТО, то там тоже о консультациях. Понятно, что сейчас нам никто не гарантирует войну за нас. Кстати, не гарантируют это Штаты и Израилю с Тайванем. Официально. Но если бы нам дойти до такого уровня сотрудничества, это уже было бы неплохой гарантией будущего",

– отметил Олещук.

При этом сам документ, считает политолог, не пустой, ведь содержит много важных моментов. К примеру, о поддержке членства Украины в НАТО. О том, что только справедливый мир на основе основополагающих принципов ООН может быть завершением войны. А также и то, что поддержка должна происходить в течение 10 лет – как в условиях войны, так и во времена мира.

Кроме того, обратил внимание политолог, есть упоминания об усилении украинской ПВО, о развитии украинской авиации. Есть там и о наземных вооруженных силах, о кооперации в производстве оружия и много других важных положений.

"Теперь об "обязательности" документа. Мол, он не ратифицируется, потому может быть отменен. Да, это правда. Но я хотел бы посмотреть на американского президента, который это сделает. В рамках американской политической парадигмы. И подставится под яростную критику и обвинение",

– говорит Олещук.

При этом он считает, что теперь окончательно опровергнут любимый тезис антиукраинских сил США — "Штаты не имеют никаких обязательств перед Украиной, ничего не обещали, ничего не должны делать" и т.д.

"Нет, обещали, и даже не "поддерживать вообще", а по конкретным пунктам. На это можно опираться в любых разговорах с американскими конгрессменами или чиновниками. Это факт, который невозможно отвергнуть, игнорировать, делать вид, что его не было",

– добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп в свое время отменил некоторые международные соглашения, став президентом.



