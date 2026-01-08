Теперь не только Украина: кого Европа пытается спасти от Трампа

Европейские столицы все серьезнее относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Если раньше жесткую риторику Вашингтона склонны были игнорировать, то теперь в ЕС откровенно говорят о необходимости готовиться к прямому противостоянию с США. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам одного из дипломатов ЕС, знакомого с обсуждениями, агрессивное настроение Трампа заставляет Европу искать четкий план действий. Дополнительную обеспокоенность добавило заявление госсекретаря США Марко Рубио, который анонсировал переговоры с Данией о возможном приобретении Гренландии. В Белом доме не скрывают, что, несмотря на приоритет переговоров, силовой сценарий также не снят с повестки дня.

На этом фоне министры иностранных дел Франции, Германии и Польши уже обсудили общий европейский ответ. По данным Politico, в ЕС рассматривают четыре основных варианта действий: поиск компромисса через НАТО и усиление безопасности в Арктике, существенное увеличение финансовой поддержки Гренландии, применение экономических рычагов давления на США или размещение европейских войск на острове по запросу Дании.

Эксперты признают, что у каждого из сценариев есть серьезные риски, а военное противостояние с США выглядит самым опасным. В то же время в Брюсселе отмечают: бездействие может только подтолкнуть Вашингтон к радикальным шагам, поэтому Европа вынуждена готовиться к худшему развитию событий.

