Тепер не тільки Україна: кого Європа намагається врятувати від Трампа
НОВИНИ

Тепер не тільки Україна: кого Європа намагається врятувати від Трампа

У Брюсселі та столицях ЄС обговорюють чотири сценарії, як зупинити США від захоплення арктичного острова

8 січня 2026, 11:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейські столиці дедалі серйозніше ставляться до заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Якщо раніше жорстку риторику Вашингтона схильні були ігнорувати, то тепер у ЄС відкрито говорять про необхідність готуватися до прямого протистояння зі США. Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Тепер не тільки Україна: кого Європа намагається врятувати від Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами одного з дипломатів ЄС, обізнаного з обговореннями, агресивний настрій Трампа змушує Європу шукати чіткий план дій. Додаткового занепокоєння додала заява держсекретаря США Марко Рубіо, який анонсував переговори з Данією щодо можливого придбання Гренландії. У Білому домі не приховують, що, попри пріоритет переговорів, силовий сценарій також не знятий з порядку денного.

На тлі цього міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі вже обговорили спільну європейську відповідь. За даними Politico, у ЄС розглядають чотири основні варіанти дій: пошук компромісу через НАТО та посилення безпеки в Арктиці, суттєве збільшення фінансової підтримки Гренландії, застосування економічних важелів тиску на США або ж розміщення європейських військ на острові на запит Данії.

Експерти визнають, що кожен зі сценаріїв має серйозні ризики, а військове протистояння з США виглядає найнебезпечнішим. Водночас у Брюсселі наголошують: бездіяльність може лише підштовхнути Вашингтон до радикальних кроків, тому Європа змушена готуватися до найгіршого розвитку подій.

Джерело: https://www.politico.eu/article/europe-greenland-donald-trump-policy-makers-military-takeovers/
