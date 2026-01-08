Тепер не тільки Україна: кого Європа намагається врятувати від Трампа

Європейські столиці дедалі серйозніше ставляться до заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Якщо раніше жорстку риторику Вашингтона схильні були ігнорувати, то тепер у ЄС відкрито говорять про необхідність готуватися до прямого протистояння зі США. Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами одного з дипломатів ЄС, обізнаного з обговореннями, агресивний настрій Трампа змушує Європу шукати чіткий план дій. Додаткового занепокоєння додала заява держсекретаря США Марко Рубіо, який анонсував переговори з Данією щодо можливого придбання Гренландії. У Білому домі не приховують, що, попри пріоритет переговорів, силовий сценарій також не знятий з порядку денного.

На тлі цього міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі вже обговорили спільну європейську відповідь. За даними Politico, у ЄС розглядають чотири основні варіанти дій: пошук компромісу через НАТО та посилення безпеки в Арктиці, суттєве збільшення фінансової підтримки Гренландії, застосування економічних важелів тиску на США або ж розміщення європейських військ на острові на запит Данії.

Експерти визнають, що кожен зі сценаріїв має серйозні ризики, а військове протистояння з США виглядає найнебезпечнішим. Водночас у Брюсселі наголошують: бездіяльність може лише підштовхнути Вашингтон до радикальних кроків, тому Європа змушена готуватися до найгіршого розвитку подій.

