Теперь пришло время: Грэм рассказал о работе, которую не доделали США против Ирана в 2025 году
Теперь пришло время: Грэм рассказал о работе, которую не доделали США против Ирана в 2025 году

Сенатор Грэм заявил о критичном ударе по ядерной программе Тегерана и назвал союзников, готовых поддержать Вашингтон

18 марта 2026, 08:35
Кравцев Сергей

Операция США "Северный молот", проведенная в июне 2025 года, сорвала планы Ирана по созданию не менее десяти ядерных бомб. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По его словам, благодаря решению президента Дональда Трампа Тегеран затруднился получить необходимый объем обогащенного урана.

Грэм подчеркнул, что Иран был в шаге от достижения этой цели и мог реализовать ее "за недели, а не за годы".

Комментируя нынешнее обострение на Ближнем Востоке, сенатор подчеркнул важность поддержки союзников. В частности, он отметил позицию Объединенные Арабские Эмираты, понимающие необходимость обеспечения безопасности в районе Ормузского пролива. Несмотря на то, что США получают через нее всего около 1% нефти, ее стабильность имеет стратегическое значение для мировых рынков.

Грэм также заявил, что ОАЭ должны стать среди приоритетных партнеров для получения помощи в противостоянии иранским угрозам.

Напомним, в июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанге и Исфахане. Тогдашний глава Пентагона Пит Гегсет заявлял, что операция была высокоточна и не направлялась против иранских военных или населения.

По оценкам Вашингтона, эти действия подорвали ядерную программу Тегерана. В то же время, ситуация в регионе остается напряженной, а вопрос ядерных амбиций Ирана – одним из ключевых вызовов глобальной безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подверг резкой критике страны-члены НАТО за отказ принять участие в военной операции против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.




Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2034025164787040506
