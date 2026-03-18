Тепер прийшов час: Грем розповів про роботу, яку не доробили США проти Ірану у 2025 році

Операція США "Північний молот", проведена у червні 2025 року, зірвала плани Ірану щодо створення щонайменше десяти ядерних бомб. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За його словами, завдяки рішенню президента Дональда Трампа Тегеран не зміг отримати необхідний обсяг збагаченого урану.

Грем наголосив, що Іран був за крок від досягнення цієї мети і міг реалізувати її "за тижні, а не роки".

Коментуючи нинішнє загострення на Близькому Сході, сенатор підкреслив важливість підтримки союзників. Зокрема, він відзначив позицію Об’єднані Арабські Емірати, які розуміють необхідність забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки. Попри те, що США отримують через неї лише близько 1% нафти, її стабільність має стратегічне значення для світових ринків.

Грем також заявив, що ОАЕ мають стати серед пріоритетних партнерів для отримання допомоги у протистоянні іранським загрозам.

Нагадаємо, у червні 2025 року США завдали ударів по ключових ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Тодішній глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що операція була високоточною та не спрямовувалася проти іранських військових чи населення.

За оцінками Вашингтона, ці дії суттєво підірвали ядерну програму Тегерана. Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою, а питання ядерних амбіцій Ірану – одним із ключових викликів глобальній безпеці.

