Теперь Путин заговорит по-другому: какой важный законопроект внесли в Сенат США

Американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Сенат США. Фото: из открытых источников

В своей заметке посол уточнила, что законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США — "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", — проинформировала Ольга Стефанишина.

Дипломат отметила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт нефти из РФ.

"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", — резюмировала посол Украины в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — если удастся закрепить через Сенат обязательства США в сфере безопасности в отношении Украины в форме возможной поставки вооружения и БК, предоставления разведывательных данных, подготовки и тренировки солдат, сержантов и офицеров, то это будет шаг вперед по сравнению с безопасным соглашением Украина-США, представленным в июне 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков.



