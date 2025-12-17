logo

BTC/USD

86751

ETH/USD

2935.64

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Теперь Путин заговорит по-другому: какой важный законопроект внесли в Сенат США
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь Путин заговорит по-другому: какой важный законопроект внесли в Сенат США

Ольга Стефанишина рассказала, что в Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти из РФ

17 декабря 2025, 07:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Теперь Путин заговорит по-другому: какой важный законопроект внесли в Сенат США

Сенат США. Фото: из открытых источников

В своей заметке посол уточнила, что законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США — "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", — проинформировала Ольга Стефанишина.

Дипломат отметила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт нефти из РФ.

"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", — резюмировала посол Украины в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — если удастся закрепить через Сенат обязательства США в сфере безопасности в отношении Украины в форме возможной поставки вооружения и БК, предоставления разведывательных данных, подготовки и тренировки солдат, сержантов и офицеров, то это будет шаг вперед по сравнению с безопасным соглашением Украина-США, представленным в июне 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/17otEqx4QN/
Теги:

Новости

Все новости