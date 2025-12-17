Тепер Путін заговорить інакше: який важливий законопроект внесли до Сенату США

Рубрики
Американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроект про санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із РФ. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook заявила посол України у США Ольга Стефанішина.
У своїй замітці посол уточнила, що законопроект під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США — "республіканці Д. МакКормік та Дж. Гастед та демократи Е. Уоррен та К. Кунс".
Дипломат зазначила, що законопроект створює правову основу для посилення тиску санкцій на нафтові доходи РФ. Якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені в імпорт нафти з РФ.
