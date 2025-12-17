Тепер Путін заговорить інакше: який важливий законопроект внесли до Сенату США

Американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроект про санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із РФ. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook заявила посол України у США Ольга Стефанішина.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

У своїй замітці посол уточнила, що законопроект під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США — "республіканці Д. МакКормік та Дж. Гастед та демократи Е. Уоррен та К. Кунс".

"Автори законопроекту зазначили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", — сказала Ольга Стефанішина.

Дипломат зазначила, що законопроект створює правову основу для посилення тиску санкцій на нафтові доходи РФ. Якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені в імпорт нафти з РФ.

"Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій із Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", — резюмувала посол України в США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — якщо вдасться закріпити через Сенат зобов'язання США у сфері безпеки щодо України у формі можливого постачання озброєння та БК, надання розвідувальних даних, підготовки та тренування солдатів, сержантів та офіцерів, то це буде крок уперед порівняно з безпечною угодою Україна-США, представленою у червні. Таку думку висловив військовий експерт Микола Бєлесков.



