Теперь у Ирана нет ни малейшего шанса: что известно новом смертельном ударе США
Теперь у Ирана нет ни малейшего шанса: что известно новом смертельном ударе США

Президент США заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк, но предупредил Тегеран: следующий удар может прийтись по нефтяной инфраструктуре и Ормузскому проливу

14 марта 2026, 07:42
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной военной операции против Ирана. По его словам, американские вооруженные силы нанесли массированный бомбовый удар по острову Харк – одному из ключевых стратегических объектов Тегерана в Персидском заливе. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Теперь у Ирана нет ни малейшего шанса: что известно новом смертельном ударе США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер подчеркнул, что операция была проведена по его прямому приказу Центральным командованием США.

"Несколько минут назад по моему указанию Центральное командование США нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило каждую военную цель на “жемчужине” Ирана – острове Харк", — заявил американский президент.

При этом Трамп отметил, что сознательно приказал не атаковать нефтяную инфраструктуру острова. По его словам, такое решение было принято "из соображений порядочности", чтобы не вызвать еще более серьезных потрясений на мировом энергетическом рынке.

Однако глава Белого дома предупредил Тегеран о возможной эскалации. Он заявил, что США готовы немедленно пересмотреть свою позицию, если Иран попытается помешать свободному судоходству через Ормузский пролив – ключевую артерию мировой нефтяной торговли.

Кроме того, Трамп обратился к иранским военным и чиновникам, призвав их сложить оружие.

"Иранским военным и всем, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны", — заявил он.

Остров Харк считается важнейшим энергетическим узлом Ирана. Здесь расположен главный нефтяной терминал страны, через который проходит около 90% экспорта иранской сырой нефти. Сохранение нефтяной инфраструктуры во время удара, вероятно, свидетельствует о стремлении Вашингтона избежать дальнейшей дестабилизации мировых рынков нефти, уже потрясенных из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп нашел объяснение, почему Путину помогает Ирану: при чем здесь Украина.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116224324444349237
