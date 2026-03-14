Тепер Іран не має жодного шансу: що відомо про новий смертельний удар США
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер Іран не має жодного шансу: що відомо про новий смертельний удар США

Президент США заявив про знищення всіх військових цілей на острові Харк, але попередив Тегеран: наступний удар може прийтись по нафтовій інфраструктурі та Ормузькій протоці

14 березня 2026, 07:42
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабну військову операцію проти Ірану. За його словами, американські збройні сили завдали масованого бомбового удару по острову Харк — одному з ключових стратегічних об'єктів Тегерана в Перській затоці. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер підкреслив, що операцію було проведено за його прямим наказом Центральним командуванням США.

"Кілька хвилин тому за моєю вказівкою Центральне командування США завдало одного з найпотужніших бомбових ударів в історії Близького Сходу і повністю знищило кожну військову мету на перлині Ірану — острові Харк", — заявив американський президент.

Трамп зазначив, що свідомо наказав не атакувати нафтову інфраструктуру острова. За його словами, таке рішення було ухвалено "з міркувань порядності", щоб не викликати ще серйозніших потрясінь на світовому енергетичному ринку.

Однак глава Білого дому попередив Тегеран про можливу ескалацію. Він заявив, що США готові негайно переглянути свою позицію, якщо Іран намагатиметься перешкодити вільному судноплавству через Ормузьку протоку – ключову артерію світової нафтової торгівлі.

Крім того, Трамп звернувся до іранських військових та чиновників, закликавши їх скласти зброю.

"Іранським військовим та всім, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю та врятувати те, що залишилося від їхньої країни", — заявив він.

Острів Харк вважається найважливішим енергетичним вузлом Ірану. Тут знаходиться головний нафтовий термінал країни, через який проходить близько 90% експорту іранської сирої нафти. Збереження нафтової інфраструктури під час удару, ймовірно, свідчить про прагнення Вашингтона уникнути подальшої дестабілізації світових ринків нафти, вже вражених через ескалацію на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знайшов пояснення, чому Путіну допомагає Ірану: до чого тут Україна.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116224324444349237
