Теперь у Трампа не осталось пути для маневров: усилится ли давление на Россию

В США сделали новый шаг к усилению экономического давления на Россию. Сенат 7 августа поддержал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающий дополнительные санкции и пошлины против Москвы и государств, которые помогают Кремлю обходить ограничения. Как пишет The Wall Street Journal, документ получил 86 голосов против 11.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает предоставление президенту США полномочий устанавливать пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также для пяти стран, которые помогают России обходить нефтяные санкции. Таким образом Вашингтон может попытаться ударить непосредственно по главным источникам доходов Кремля, за счет которых финансируется война против Украины.

Вместе с тем вокруг расширения президентских полномочий уже возникли вопросы. Критики опасаются, что Дональд Трамп сможет использовать механизм пошлин и за пределами давления на Владимира Путина. Впрочем, документ содержит ограничения: в частности, санкционный механизм не должен применяться против стран, закупающих менее 15% от общего годового объема российского газового экспорта, если они предпринимают значительные шаги для отказа от энергоносителей РФ.

Торговый представитель США Джеймисон Грир также заявил, что не будет иметь юридических оснований вводить пошлины, которые не предусмотрены законодательством.

Отдельный блок законопроекта касается российского "теневого флота", который Москва использует для экспорта нефти в обход санкций. Под дополнительные ограничения также могут попасть российские политики и военные, олигархи, энергетические проекты, госкомпании, финансовые структуры и зарубежные структуры, поддерживающие российский оборонно-промышленный комплекс.

WSJ отмечает, что Трамп до сих пор неохотно усиливал давление на Кремль. Теперь же законопроект может заставить Белый дом перейти от предупреждений к конкретным экономическим мерам.

После летних каникул документ предстоит рассмотреть Палате представителей. Если он пройдет и там, вопрос о дальнейшем усилении санкционного давления на Россию выйдет на новый уровень. Именно поэтому, отмечает издание, имя Линдси Грэма может еще долго оставаться неприятным для Кремля.

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