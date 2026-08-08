Тепер у Трампа не залишилося шляху для маневрів: чи посилиться тиск на Росію

У США зробили новий крок до посилення економічного тиску на Росію. Сенат 7 серпня підтримав законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає додаткові санкції та мита проти Москви та держав, які допомагають Кремлю обходити обмеження. Як пише The Wall Street Journal, документ одержав 86 голосів проти 11.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає надання президенту США повноважень встановлювати мита до 100% для п'яти найбільших покупців російської нафти та газу, а також для п'яти країн, які допомагають Росії оминати нафтові санкції. Таким чином, Вашингтон може спробувати вдарити безпосередньо по головним джерелам доходів Кремля, за рахунок яких фінансується війна проти України.

Водночас навколо розширення президентських повноважень уже постали питання. Критики побоюються, що Дональд Трамп зможе використати механізм мита і поза тиском на Володимира Путіна. Втім, документ містить обмеження: зокрема, санкційний механізм не повинен застосовуватися проти країн, які закуповують менше 15% загального річного обсягу російського газового експорту, якщо вони роблять значні кроки для відмови від енергоносіїв РФ.

Торговий представник США Джеймісон Грір також заявив, що не матиме юридичних підстав запроваджувати мита, які не передбачені законодавством.

Окремий блок законопроекту стосується російського "тіньового флоту", який Москва використовує для експорту нафти в обхід санкцій. Під додаткові обмеження також можуть потрапити російські політики та військові, олігархи, енергетичні проекти, держкомпанії, фінансові структури та закордонні структури, які підтримують російський оборонно-промисловий комплекс.

WSJ зазначає, що Трамп досі неохоче посилював тиск на Кремль. Тепер законопроект може змусити Білий дім перейти від попереджень до конкретних економічних заходів.

Після літніх канікул документ має розглянути Палаті представників. Якщо він пройде і там, питання щодо подальшого посилення санкційного тиску на Росію вийде на новий рівень. Саме тому, зазначає видання, ім'я Ліндсі Грема може ще довго залишатися неприємним для Кремля.

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