Теперь в США так просто не попадешь: какую проверку придется пройти

США готовятся ввести новое требование для иностранцев, путешествующих в страну без визы. Как сообщает Bloomberg, от путешественников потребуют предоставить историю своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Речь идет о гражданах около 40 государств, в том числе Австралии, Германии, Японии и Великобритании, пользующихся программой безвизовых поездок Visa Waiver Program.

По информации Департамента внутренней безопасности, Служба таможенного и пограничного контроля намерена добавить соцсети в перечень обязательных данных, подаваемых при оформлении электронного разрешения ESTA. Документ уже передан на 60-дневное общественное обсуждение. Новое требование касается всех, кто может въезжать в США без визы и находиться там до 90 дней. Проверка соцсетей станет частью более широкой политики усиления контроля над мигрантами и иностранными посетителями.

Параллельно администрация Дональда Трампа анонсирует дополнительные ограничения, среди которых – возможный запрет на въезд почти для 30 стран. В США готовят повторную проверку всех, кто получил разрешение на въезд после начала президентства Джо Байдена в 2021 году. Государственный департамент уже расширил требования по проверке соцсетей для претендентов на рабочие визы H-1B и студенческие визы.

На фоне ужесточения контроля туристическая индустрия США демонстрирует резкое падение. По прогнозам, в 2025 году страна может недополучить $12,5 млрд. доходов от туризма. Количество иностранных посетителей ожидается на уровне 67,9 млн – меньше, чем 72,4 млн в 2024 году. Это первое существенное сокращение почти через пять лет. Bloomberg отмечает, что США – единственная из 184 экономик, по прогнозам недополучившая средства от туризма в этом году.

Эксперты объясняют спад не только более жесткими правилами въезда, но и укреплением доллара и изменением отношения к США на фоне политики Трампа "America First".

