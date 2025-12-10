Поступаються навіть США: Трамп назвав країну з найміцнішим кордоном у світі

Рубрики
Президент США Дональд Трамп вважає, що американський кордон є одним із найміцніших у світі, проте все ж таки поступається зміцненням Північної Кореї. Про це американський лідер сказав під час свого виступу.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Президент США зазначив, що кордон КНДР є "ще найміцнішим" і має сім рядів дроту під високою напругою.
Він стверджує, що кожен із цих бар'єрів нібито перебуває під струмом близько мільйона вольт, а подолання навіть одного шару може бути смертельно небезпечним.
У Держдепі США закликали Пхеньян припинити розгортання військ, а Росію припинити будь-яку підтримку Північної Кореї.