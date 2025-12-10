Поступаються навіть США: Трамп назвав країну з найміцнішим кордоном у світі

Президент США Дональд Трамп вважає, що американський кордон є одним із найміцніших у світі, проте все ж таки поступається зміцненням Північної Кореї. Про це американський лідер сказав під час свого виступу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент США зазначив, що кордон КНДР є "ще найміцнішим" і має сім рядів дроту під високою напругою.

Він стверджує, що кожен із цих бар'єрів нібито перебуває під струмом близько мільйона вольт, а подолання навіть одного шару може бути смертельно небезпечним.

"Ми маємо один з найміцніших кордонів у світі. Але є країна, чий кордон, мабуть, ще найміцніший — це Північна Корея. Там межа укріплена сімома рядами дроту, і кожен з них перебуває під напругою близько мільйона вольт. Якщо перерізати один — до другого можна просто не дожити. А подолати два — вже майже рекорд", — сказав Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — КНДР, а також інші треті країни роблять усе можливе, щоб війна Росії проти України мала продовження. Отже, вони несуть відповідальність. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

У Держдепі США закликали Пхеньян припинити розгортання військ, а Росію припинити будь-яку підтримку Північної Кореї.

"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, мають припинитися", — заявили у Держдепі.



