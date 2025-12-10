Тепер у США так просто не потрапиш: яку перевірку доведеться пройти

США готуються запровадити нову вимогу для іноземців, які подорожують до країни без візи. Як повідомляє Bloomberg, від мандрівників вимагатимуть надати історію своїх акаунтів у соцмережах за останні п’ять років. Йдеться про громадян близько 40 держав, зокрема Австралії, Німеччини, Японії та Великої Британії, що користуються програмою безвізових поїздок Visa Waiver Program.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки, Служба митного та прикордонного контролю має намір додати соцмережі до переліку обов’язкових даних, які подаються під час оформлення електронного дозволу ESTA. Документ уже передано на 60-денне громадське обговорення. Нова вимога стосуватиметься всіх, хто може в’їжджати до США без візи та перебувати там до 90 днів. Перевірка соцмереж стане частиною ширшої політики посилення контролю за мігрантами та іноземними відвідувачами.

Паралельно адміністрація Дональда Трампа анонсує додаткові обмеження, серед яких – можливий заборона на в’їзд для майже 30 країн. У США також готують повторну перевірку всіх, хто отримав дозвіл на в’їзд після початку президентства Джо Байдена у 2021 році. Державний департамент вже розширив вимоги щодо перевірки соцмереж для претендентів на робочі візи H-1B та студентські візи.

На тлі посилення контролю туристична індустрія США демонструє різке падіння. За прогнозами, у 2025 році країна може недоотримати $12,5 млрд доходів від туризму. Кількість іноземних відвідувачів очікується на рівні 67,9 млн – менше, ніж 72,4 млн у 2024 році. Це перше суттєве скорочення майже за п’ять років. Bloomberg зазначає, що США – єдина з 184 економік, яка за прогнозами недоотримає кошти від туризму цього року.

Експерти пояснюють спад не лише жорсткішими правилами в’їзду, а й зміцненням долара та зміною ставлення до США на тлі політики Трампа "America First".

