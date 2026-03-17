Теперь все стало на свои места: в Раде объяснили, зачем США вступили в войну с Ираном

Война США против Ирана может иметь гораздо более прагматичную цель, чем официально озвучивают в Вашингтоне. Одной из ключевых целей сделки может быть разблокирование Ормузского пролива – критически важного маршрута для мировых поставок нефти. Такое мнение высказал народный депутат Украины Николай Княжицкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, чтобы понять, когда может завершиться нынешний конфликт, прежде всего, нужно определить его политические цели. Пока же представители американской администрации озвучивают разные версии, что скорее напоминает импровизацию, чем четко сформулированную стратегию.

Княжицкий отмечает, что на военном уровне операции выглядят хорошо организованными, однако политическая логика войны остается не вполне понятной. В то же время, по его мнению, истинные цели конфликта значительно лучше осознаются в Израиле.

Иран десятилетиями угрожал уничтожением Израиля и поддерживал антиизраильские силы на Ближнем Востоке. Потому, считает депутат, для Израиля нынешняя ситуация может выглядеть как возможность ослабить одного из главных противников. После серии поражений последних лет Иран оказался в относительно слабом положении, и для Израиля это может быть шансом нанести стратегический удар.

По мнению Княжицкого, политическая цель Израиля – не обязательно полное изменение режима в Тегеране, но, по крайней мере, серьезная дестабилизация системы управления и уничтожение военной инфраструктуры. Это, по его оценке, могло бы вынудить Иран на десятилетие сосредоточиться на внутренних проблемах.

В то же время, роль США в войне, считает депутат, может быть более ограниченной. Американское участие в конфликте может продолжаться лишь до тех пор, пока оно не создает серьезных политических проблем внутри страны.

Однако даже прекращение бомбардировок Ирана не гарантирует разблокирование Ормузского пролива. Именно поэтому президент США обращается к союзникам НАТО с призывом помочь обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров.

