"Перемога" у війні з Іраном відкладається: що зміниться у риториці Трампа

Президент США Дональд Трамп поки не бачить достатньо передумов для того, щоб говорити про перемогу у війні з Іраном. Глава Білого дому вважає передчасним говорити про перемогу у війні проти Ірану. Про це сам Трамп заявив у спілкуванні з репортерами під час перельоту президентським бортом, пише The Hill.

ЗМІ зазначає, Трамп увечері 15 березня заявив, що не готовий оголошувати про перемогу у війні проти Ірану.

"Ні, я цього не збираюся робити – для цього немає причин", – сказав він.

"Я просто кажу, що вони дуже зруйновані. Думаю, ми їм завдали значної шкоди. Якби ми пішли зараз, їм знадобилося б 10 років або більше, щоб відновитися — але я ще не оголошую цього", — додав Дональд Трамп.

При цьому президент не став відповідати на запитання про те, чи розглядає наземну операцію в Ірані для досягнення своєї мети.

Тим часом видання "Axios" пише про те, що Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході закінчилася якнайшвидше. Адже її затягування відволікає ресурси та увагу від війни в Україні. При цьому союзники Вашингтона вважають, що конфлікт на Близькому Сході повністю завершиться не раніше вересня.

При цьому ЗМІ зазначає, що радники та помічники президента США Дональда Трампа вважають, що інтенсивна військова операція завершиться на початку квітня – за 4-6 тижнів після свого початку.

