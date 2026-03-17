Тепер все стало на свої місця: у Раді пояснили, навіщо США вступили у війну з Іраном

Війна США проти Ірану може мати значно прагматичнішу мету, ніж офіційно озвучують у Вашингтоні. Однією з ключових цілей операції може бути розблокування Ормузької протоки – критично важливого маршруту для світових постачань нафти. Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький.

За його словами, щоб зрозуміти, коли може завершитися нинішній конфлікт, насамперед потрібно визначити його політичні цілі. Наразі ж представники американської адміністрації озвучують різні версії, що радше нагадує імпровізацію, ніж чітко сформульовану стратегію.

Княжицький зазначає, що на військовому рівні операції виглядають добре організованими, однак політична логіка війни залишається не до кінця зрозумілою. Натомість, на його думку, справжні цілі конфлікту значно краще усвідомлюють в Ізраїлі.

Іран десятиліттями погрожував знищенням Ізраїлю та підтримував антиізраїльські сили на Близькому Сході. Тому, вважає депутат, для Ізраїлю нинішня ситуація може виглядати як можливість послабити одного з головних противників. Після серії поразок останніх років Іран опинився у відносно слабкому становищі, і для Ізраїлю це може бути шансом завдати стратегічного удару.

На думку Княжицького, політична мета Ізраїлю – не обов’язково повна зміна режиму в Тегерані, але принаймні серйозна дестабілізація системи управління та знищення військової інфраструктури. Це, за його оцінкою, могло б змусити Іран на десятиліття зосередитися на внутрішніх проблемах.

Водночас роль США у війні, вважає депутат, може бути більш обмеженою. Американська участь у конфлікті може тривати лише доти, доки вона не створює серйозних політичних проблем усередині країни.

Однак навіть припинення бомбардувань Ірану не гарантує розблокування Ормузької протоки. Саме тому президент США звертається до союзників по НАТО із закликом допомогти забезпечити безпечний прохід нафтових танкерів.

