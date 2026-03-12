logo

BTC/USD

70250

ETH/USD

2059.86

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Теракт в США: неизвестный атаковал еврейский центр Temple Israel
commentss НОВОСТИ Все новости

Теракт в США: неизвестный атаковал еврейский центр Temple Israel

Намеренный таран и огонь по людям: в США пытаются обезвредить нападающего на синагогу

12 марта 2026, 19:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В американском городке Уэст-Блумфилд, штат Мичиган, разворачивается чрезвычайное происшествие у синагоги Temple Israel. По предварительным данным, неизвестный на большой скорости въехал в здание религиозного учреждения, что повлекло за собой сильное задымление и пожар транспортного средства.

Теракт в США: неизвестный атаковал еврейский центр Temple Israel

Теракт в США

Свидетели сообщают, что после столкновения водитель не пытался спастись, а открыл огонь по посетителям и прохожим. "Автомобиль намеренно протаранил здание, а затем загорелся. После этого водитель открыл огонь... были слышны выстрелы", — передают с места происшествия очевидцы.

В настоящее время район оцеплен правоохранителями. Полиция пытается нейтрализовать стрелку, ситуация остается напряженной. Точное количество жертв и раненых неизвестно, однако предварительно сообщается о наличии погибших. Спасательные службы работают над укрощением огня и эвакуацией людей из опасной зоны.

Силовики призывают жителей избегать района происшествия, пока идет операция по обезвреживанию нападающего.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в штате Калифорния официально введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принял губернатор Гэвин Ньюсом после получения разведывательных данных от ФБР по поводу возможных провокаций со стороны Ирана.

По информации телеканала ABC News, федеральные органы предупредили местную полицию о потенциальной угрозе: Иран может попытаться атаковать территорию штата беспилотниками "Шахед", запустив их с находящихся близ американского побережья гражданских или военных судов.                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/michigan-west-bloomfield-synagogue-rcna263210#:~:text=in%2030%20minutes-,Live%20updates:%20Michigan%20police%20respond%20to%20active%20shooter%20situation%20at,West%20Bloomfield%22%20out%20of%20precaution
Теги:

Новости

Все новости