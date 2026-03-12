Теракт в США: неизвестный атаковал еврейский центр Temple Israel

В американском городке Уэст-Блумфилд, штат Мичиган, разворачивается чрезвычайное происшествие у синагоги Temple Israel. По предварительным данным, неизвестный на большой скорости въехал в здание религиозного учреждения, что повлекло за собой сильное задымление и пожар транспортного средства.

Теракт в США

Свидетели сообщают, что после столкновения водитель не пытался спастись, а открыл огонь по посетителям и прохожим. "Автомобиль намеренно протаранил здание, а затем загорелся. После этого водитель открыл огонь... были слышны выстрелы", — передают с места происшествия очевидцы.

В настоящее время район оцеплен правоохранителями. Полиция пытается нейтрализовать стрелку, ситуация остается напряженной. Точное количество жертв и раненых неизвестно, однако предварительно сообщается о наличии погибших. Спасательные службы работают над укрощением огня и эвакуацией людей из опасной зоны.

Силовики призывают жителей избегать района происшествия, пока идет операция по обезвреживанию нападающего.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в штате Калифорния официально введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принял губернатор Гэвин Ньюсом после получения разведывательных данных от ФБР по поводу возможных провокаций со стороны Ирана.

По информации телеканала ABC News, федеральные органы предупредили местную полицию о потенциальной угрозе: Иран может попытаться атаковать территорию штата беспилотниками "Шахед", запустив их с находящихся близ американского побережья гражданских или военных судов.