logo_ukra

BTC/USD

70250

ETH/USD

2059.86

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Теракт у США: невідомий атакував єврейський центр Temple Israel
commentss НОВИНИ Всі новини

Теракт у США: невідомий атакував єврейський центр Temple Israel

Навмисний таран та вогонь по людях: у США намагаються знешкодити нападника на синагогу

12 березня 2026, 19:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У американському містечку Уест-Блумфілд, штат Мічиган, розгортається надзвичайна подія біля синагоги Temple Israel. За попередніми даними, невідома особа на великій швидкості в’їхала в будівлю релігійної установи, що спричинило сильне задимлення та пожежу транспортного засобу.

Теракт у США: невідомий атакував єврейський центр Temple Israel

Теракт у США

Свідки повідомляють, що після зіткнення водій не намагався врятуватися, а натомість відкрив вогонь по відвідувачах та перехожих. "Автомобіль навмисно протаранив будівлю, а потім загорівся. Після цього водій відкрив вогонь... були чутні постріли", — передають з місця події очевидці.

Наразі район оточений правоохоронцями. Поліція намагається нейтралізувати стрілка, ситуація залишається напруженою. Точна кількість жертв та поранених наразі невідома, проте попередньо повідомляється про наявність загиблих. Рятувальні служби працюють над приборканням вогню та евакуацією людей з небезпечної зони.

Силовики закликають мешканців уникати району події, поки триває операція зі знешкодження нападника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у штаті Каліфорнія офіційно запроваджено режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом після отримання розвідувальних даних від ФБР щодо можливих провокацій з боку Ірану.

За інформацією телеканалу ABC News, федеральні органи попередили місцеву поліцію про потенційну загрозу: Іран може спробувати атакувати територію штату безпілотниками "Шахед", запустивши їх із цивільних або військових суден, що перебувають поблизу американського узбережжя.                                                



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/news/us-news/live-blog/michigan-west-bloomfield-synagogue-rcna263210#:~:text=in%2030%20minutes-,Live%20updates:%20Michigan%20police%20respond%20to%20active%20shooter%20situation%20at,West%20Bloomfield%22%20out%20of%20precaution
Теги:

Новини

Всі новини