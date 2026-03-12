Теракт у США: невідомий атакував єврейський центр Temple Israel

У американському містечку Уест-Блумфілд, штат Мічиган, розгортається надзвичайна подія біля синагоги Temple Israel. За попередніми даними, невідома особа на великій швидкості в’їхала в будівлю релігійної установи, що спричинило сильне задимлення та пожежу транспортного засобу.

Теракт у США

Свідки повідомляють, що після зіткнення водій не намагався врятуватися, а натомість відкрив вогонь по відвідувачах та перехожих. "Автомобіль навмисно протаранив будівлю, а потім загорівся. Після цього водій відкрив вогонь... були чутні постріли", — передають з місця події очевидці.

Наразі район оточений правоохоронцями. Поліція намагається нейтралізувати стрілка, ситуація залишається напруженою. Точна кількість жертв та поранених наразі невідома, проте попередньо повідомляється про наявність загиблих. Рятувальні служби працюють над приборканням вогню та евакуацією людей з небезпечної зони.

Силовики закликають мешканців уникати району події, поки триває операція зі знешкодження нападника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у штаті Каліфорнія офіційно запроваджено режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом після отримання розвідувальних даних від ФБР щодо можливих провокацій з боку Ірану.

За інформацією телеканалу ABC News, федеральні органи попередили місцеву поліцію про потенційну загрозу: Іран може спробувати атакувати територію штату безпілотниками "Шахед", запустивши їх із цивільних або військових суден, що перебувають поблизу американського узбережжя.