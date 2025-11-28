Терпение закончилось: гражданам каких стран Трамп хочет навсегда запретить въезд в США

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира" после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения, одна из которых впоследствии скончалась. Как передает портал "Комментарии", об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп также пригрозил отменить "миллионы" разрешений на въезд иностранцев, выданных во время президентства Джо Байдена.
Дональд Трамп добавил, что прекратит все федеральные льготы и субсидии для граждан, не являющихся гражданами США, а также депортирует всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова вызвал международный резонанс, сделав крайне резкое и недипломатическое заявление во время интервью Fox News. Об этом пишет Prozoro. По словам американского президента, Канада является "одной из самых гнусных стран", с которыми ему приходилось иметь дело.
Трамп не в первый раз публично обесценивает своего северного соседа. Ранее он уже называл Канаду "51-м штатом США" и намекал, что страна должна "отказаться от собственной государственности". На этот раз он заявил, что Вашингтон годами страдает от "несправедливых тарифов", якобы вводимых Оттавом.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев. Об этом говорится в материале "New York Post".