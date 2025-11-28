Терпение закончилось: гражданам каких стран Трамп хочет навсегда запретить въезд в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира" после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения, одна из которых впоследствии скончалась. Как передает портал "Комментарии", об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп также пригрозил отменить "миллионы" разрешений на въезд иностранцев, выданных во время президентства Джо Байдена.

"Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы система США могла полностью восстановиться", – написал он.

Дональд Трамп добавил, что прекратит все федеральные льготы и субсидии для граждан, не являющихся гражданами США, а также депортирует всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".

