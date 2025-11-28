logo

Терпение закончилось: гражданам каких стран Трамп хочет навсегда запретить въезд в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Терпение закончилось: гражданам каких стран Трамп хочет навсегда запретить въезд в США

Президент США хочет "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира"

28 ноября 2025, 12:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира" после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения, одна из которых впоследствии скончалась. Как передает портал "Комментарии", об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Терпение закончилось: гражданам каких стран Трамп хочет навсегда запретить въезд в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп также пригрозил отменить "миллионы" разрешений на въезд иностранцев, выданных во время президентства Джо Байдена.

"Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы система США могла полностью восстановиться", – написал он.

Дональд Трамп добавил, что прекратит все федеральные льготы и субсидии для граждан, не являющихся гражданами США, а также депортирует всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова вызвал международный резонанс, сделав крайне резкое и недипломатическое заявление во время интервью Fox News. Об этом пишет Prozoro. По словам американского президента, Канада является "одной из самых гнусных стран", с которыми ему приходилось иметь дело.

Трамп не в первый раз публично обесценивает своего северного соседа. Ранее он уже называл Канаду "51-м штатом США" и намекал, что страна должна "отказаться от собственной государственности". На этот раз он заявил, что Вашингтон годами страдает от "несправедливых тарифов", якобы вводимых Оттавом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев. Об этом говорится в материале "New York Post".




