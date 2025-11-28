Терпіння закінчилося: громадянам яких країн Трамп хоче назавжди заборонити в'їзд до США

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив про намір "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу" після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої двоє військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, одна з яких згодом померла. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп також пригрозив скасувати "мільйони" дозволів на в'їзд іноземців, виданих за президентства Джо Байдена.
Дональд Трамп додав, що припинить усі федеральні пільги та субсидії для громадян, які не є громадянами США, а також депортує всіх іноземців, які становлять загрозу безпеці або "несумісні із західною цивілізацією".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп знову викликав міжнародний резонанс, зробивши вкрай різку та недипломатичну заяву під час інтерв'ю Fox News. Про це пише Prozoro. За словами американського президента, Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими йому доводилося мати справу.
Трамп не вперше публічно знецінює свого північного сусіда. Раніше він уже називав Канаду "51-м штатом США" і натякав, що країна має "відмовитися від власної державності". Цього разу він заявив, що Вашингтон роками страждає від "несправедливих тарифів", які нібито вводять Оттав.
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп назвав журналістку тупою після її питання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні до країни афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців. Про це йдеться у матеріалі "New York Post".