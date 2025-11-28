Терпіння закінчилося: громадянам яких країн Трамп хоче назавжди заборонити в'їзд до США

Президент США Дональд Трамп заявив про намір "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу" після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої двоє військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, одна з яких згодом померла. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп також пригрозив скасувати "мільйони" дозволів на в'їзд іноземців, виданих за президентства Джо Байдена.

"Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб система США могла повністю відновитись", — написав він.

Дональд Трамп додав, що припинить усі федеральні пільги та субсидії для громадян, які не є громадянами США, а також депортує всіх іноземців, які становлять загрозу безпеці або "несумісні із західною цивілізацією".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп знову викликав міжнародний резонанс, зробивши вкрай різку та недипломатичну заяву під час інтерв'ю Fox News. Про це пише Prozoro. За словами американського президента, Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими йому доводилося мати справу.

Трамп не вперше публічно знецінює свого північного сусіда. Раніше він уже називав Канаду "51-м штатом США" і натякав, що країна має "відмовитися від власної державності". Цього разу він заявив, що Вашингтон роками страждає від "несправедливих тарифів", які нібито вводять Оттав.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп назвав журналістку тупою після її питання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні до країни афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців. Про це йдеться у матеріалі "New York Post".



